Jongeman op heterdaad betrapt bij verkoop cannabis: werkstraf van 80 uur Wouter Hertogs

20 februari 2020

15u18 0 Liedekerke Een jongeman uit Liedekerke is veroordeeld tot een werkstraf van 80 uur voor het verhandelen van cannabis. Hij werd betrapt door een patrouille toen hij drugs verkocht.

De agenten zagen vanop een afstand hoe de jongeman iets verkocht aan de voetbalterreinen. Toen de jongeren hen zagen, trachtten ze ‘onopvallend’ weg te gaan. De patrouille volgde de jongeman die een zak vasthad, waarna hij plots even verdween achter de kantine. Vervolgens wandelde hij zonder zak weg. Een van de agenten is daarop gaan kijken achter de kantine en trof een zak aan met daarin 87 gram cannabis. Daarop zei de man dat hij dat samen met vrienden had gekocht, maar dat ze het nog niet verdeeld hadden. Uit telefonie-onderzoek bleek echter dat hij ook cannabis doorverkocht.