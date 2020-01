Jongeman bekeek kinderporno ‘puur uit nieuwsgierigheid’ WHW

31 januari 2020

12u44 0 Liedekerke Een 21-jarige man uit Liedekerke riskeert 1 jaar cel met uitstel voor het bezit van kinderporno. “Ik wilde gewoon zien hoe het vrouwelijk lichaam evolueerde in de groei”, gaf hij als uitleg tegen de politie.

In februari van vorig jaar kreeg de Belgische politie informatie van de Canadese inlichtingendiensten. Iemand uit Liedekerke zou zich op verschillende kinderpornosites begeven hebben. Bij een huiszoeking troffen de speurders kinderpornografisch materiaal aan. In zijn verhoor had de man enkele opvallende antwoorden op de vragen van de speurders. “Ik wilde gewoon zien hoe het vrouwelijk lichaam evolueerde in de groei”, gaf hij als verklaring voor zijn interesse in de perverse beelden van jonge kinderen. “Ik vind het vreemd dat zijn zogezegde interesse in de evolutie van vrouwen stopt als ze 8 zijn. Door mensen als hem worden pedoseksuele netwerken onderhouden”, aldus het parket, dat dan ook een celstraf van 1 jaar met probatie-uitstel vorderde. Als voorwaarde wordt gevraagd dat de man begeleid wordt. Uitspraak op 27 februari.