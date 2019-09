Jonge tieners bedreigd door man met mes in Warandepark Tom Vierendeels

03 september 2019

16u35 26 Liedekerke Enkele tieners zouden maandagnamiddag bedreigd geweest zijn door een man met een mes in het Warandepark. Het vijftal kon op de vlucht slaan en repte zich naar de bibliotheek. De man met het mes zou in een wagen gesprongen zijn en verdween. De politie is op de hoogte gebracht.

Het voorval deed zich rond 17 uur voor in het Warandepark. “Mijn dochter en haar vrienden hadden maar een halve dag school en nadat ze thuis hun spullen hadden afgezet waren ze naar het park getrokken”, doet Nancy Segers, de mama van de dertienjarige Marie, het verhaal. Ook de andere kinderen zouden ongeveer dezelfde leeftijd hebben. “Ze hingen rond op de bankjes aan de kapel toen er plots vanaf de Opperstraat een man het park inwandelde. Een van de jongens uit de groep gaf al aan het een rare snuiter te vinden. Op dat moment waren ze net aanstalten aan het maken om naar huis terug te keren. Op dat moment stak hij zijn hand met daarin een mes omhoog en hield het op schouderhoogte terwijl hij naar hen toe kwam.”

Een van de jongens uit de groep gaf al aan het een rare snuiter te vinden. Op dat moment waren ze net aanstalten aan het maken om naar huis terug te keren. Op dat moment stak hij zijn hand met daarin een mes omhoog en hield het op schouderhoogte terwijl hij naar hen toe kwam Nancy Segers

Gevlucht

De jongeren sloegen in paniek op de vlucht. “Twee waren richting bibliotheek gelopen en Marie nam haar fiets om richting gemeentehuis te vluchten”, gaat Nancy verder. “Op dat moment zag ze hoe de man in zijn wagen in de Opperstraat sprong en vol gas richting Pamelsestraat reed. Volgens haar was het een zeer vuile grijze wagen met als logo een ‘H’, vermoedelijk dus een Honda of Hyundai. Mijn dochter is onder het gemeentehuis door richting bibliotheek gefietst.”

Waar de man op uit was weten we niet. Ze hadden geen handtassen of rugzakken bij zich. Het ging volgens haar om een blanke man die tussen de veertig en vijftig jaar oud is. Het is zo’n tof park waar veel mensen samen kunnen komen. Voor alle leeftijden is het daar leuk, maar het veiligheidsgevoel bij mijn dochter en haar vrienden is volledig weg Nancy Segers

Het bibpersoneel ontfermde zich over de tieners en belde de hulpdiensten. “Mijn dochter was compleet over haar toeren en wilde zelfs eerst geen politie”, klinkt het. “Ze wilde vooral naar huis komen. Gelukkig heeft ze goed geslapen – voorlopig gaat het dus goed met haar. Er werd aangifte gedaan bij de politie.” Bij de lokale politiezone TARL is de woordvoerder niet bereikbaar voor commentaar.

Ontmoetingsplaats

De mama van Marie vindt het voorval beangstigend. “Op klaarlichte dag, wie verwacht dit?”, vraagt ze zich af. “Waar de man op uit was weten we niet. Ze hadden geen handtassen of rugzakken bij zich. Het ging volgens haar om een blanke man die tussen de veertig en vijftig jaar oud is. Het is zo’n tof park waar veel mensen samen kunnen komen. Voor alle leeftijden is het daar leuk, maar het veiligheidsgevoel bij mijn dochter en haar vrienden is volledig weg. Sommigen willen het park zelfs weg, maar dat moet echt niet van mij. De zieke individuen moeten er wel uit.”

Gevechtssport

Marie is ook al ingeschreven voor verdedigingssport. “Ik dacht er al langer over na, maar vond dat er wat over voor een jong meisje”, zegt ze. “Maar nu gooide ik het maandagavond op tafel en ze ging direct akkoord om haar in te schrijven bij Urban Self Defence Liedekerke. Het is spijtig dat een meisje van dertien jaar een harde sport moet gaan doen om haar veiliger te voelen.”