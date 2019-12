Jonge Mechelaar al sinds zondag op de dool: “Onderneem niets zelf en bel de politie” Tom Vierendeels

25 december 2019

17u50 0 Liedekerke In Liedekerke wordt al vier dagen melding gemaakt van een loslopende Mechelaar die mogelijk agressief uit de hoek kan komen. Volgens Facebook-gebruikers werd de hond in beslag genomen na een bijtincident, maar kon hij ontsnappen. Ook de politie vraagt om voorzichtig te zijn en zelf niks te ondernemen.

De eerste melding dateert van zondagnamiddag. Iemand zag toen de pup de parking van Liedekerke Bos aflopen om vervolgens richting Borchtlombeek te lopen. Maandag werd de hond opgemerkt in de Kaaitvaartstraat en de Sint-Gabriëlstraat, maar nadien werd hij enkel nog opgemerkt in de omgeving van de Colruyt. Dat gebeurde maandag, dinsdag en woensdag in onder meer de Pamelsestraat, Papenbegstraat, Affligemsestraat en Fabriekstraat. Sommige mensen probeerden het dier al te vangen, maar dat lukte nog niet. Het wordt ook afgeraden door de politie. “Wanneer je de hond kan spotten, gelieve deze zelf niet proberen te vangen”, laat de politiezone TARL (Ternat-Affligem-Roosdaal-Liedekerke) dinsdag op Facebook weten. “Dit aangezien het dier nerveus kan zijn.” De politie geeft voorts mee dat de jonge Mechelse herder al enkele dagen losloopt in de ruime omgeving van de Papenbergstraat en Opperstraat en rond Liedekerke bos. Als u het dier opmerkt wordt gevraagd de politie te contacteren via hun Facebook-pagina of via het nummer 053/65.00.65.

Bijtincident

Het achterliggende verhaal is nog onduidelijk. Burgemeester Steven Van Linthout (CD&V) is voorlopig nog onbereikbaar. Volgens Facebook-gebruikers heeft de hond de zoon van de eigenaars gebeten waarna het dier in beslag werd genomen om een spuitje te krijgen. De Mechelaar zou toen toch ontsnapt kunnen zijn, maar is nu dus sinds zondag op de dool. Een vrouw laat weten dat de hond intussen ook al werd aangereden met schade aan de auto tot gevolg.