Joint roken in auto levert duo ook proces-verbaal voor corona-inbreuk op Tom Vierendeels

27 maart 2020

10u03 0 Liedekerke Twee mannen hebben naast een proces-verbaal voor drugsbezit en illegaal wapenbezit ook een proces-verbaal voor een inbreuk op de coronamaatregelen gekregen. Ze werden in hun auto betrapt met cannabis, rookgerei en een plooimes bij zich.

Een patrouille merkte dinsdag tijdens de vooravond een auto op met twee inzittenden aan het Monniksplein en ging over tot een controle. In eerste instantie werd al een duidelijke cannabisgeur vastgesteld. Ze bleken in het bezit te zijn van vier joints, een plooimes, 9,15 gram cannabis, crunchers, filters en sigarettenblaadjes. Voor deze zaken werden processen-verbaal opgesteld voor het bezit van verdovende middelen en illegaal wapenbezit.

Maar het zijn andere tijden en dus werd er nog een extra proces-verbaal opgesteld voor een corona-inbreuk. “De inzittenden van de auto hadden geen geldige reden voor hun aanwezigheid daar”, klinkt het bij de politie. “Ze overtraden daarmee het verbod om zich op de openbare weg en in openbare plaatsen te bevinden, behalve in het geval van noodzakelijkheid en dringende redenen. Beide inzittenden werden bevolen het plein te verlaten en naar huis terug te keren.”

