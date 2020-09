Jeugdbeweging VNJ Lennik verhuist naar Liedekerke: “En plotsklaps hebben we er tien leden bij” Tom Vierendeels

24 september 2020

19u37 0 Liedekerke De Pajotse afdeling van de Vlaamsgezinde jeugdbeweging VNJ is na twee jaar vertrokken uit Lennik en heeft zich in Liedekerke gevestigd. “Hier zijn we met open armen ontvangen en willen we ook blijven”, luidt het. De eerste twee startdagen zijn doorgegaan aan café Terminus, maar bedoeling is om volgende maand te verhuizen naar Camping Roosdaal. “En we hebben er nu al tien leden bij na twee activiteiten.”

De VNJ, wat staat voor Vlaams Nationaal Jeugdverbond, is een Vlaamsgezinde jeugdbeweging die dit jaar zestig kaarsjes uitblaast en momenteel een tiental afdelingen in Vlaanderen telt. Sinds 2018 is er ook eentje in het Pajottenland: VNJ Lennik. Maar de afdeling ruilde die locatie nu voor Liedekerke. “Voorlopig aan café Terminus”, vertelt Diederik Aelbrecht van het Jongeren Steunkomitee (JSK). Die JSK ondersteunt de werking van de VNJ-afdeling en wordt samengesteld uit oud-leiding en ouders van leden. “We hebben hier nu twee Pajottekesdagen gehouden. Deze locatie is ideaal omdat de ouders iets kunnen drinken en zo ook met elkaar kennis kunnen maken.”

Maar de tuin van het café wordt niet de vaste stek van VNJ Liedekerke. “Volgende maand vertrekken we naar Camping Roosdaal”, vervolgt Aelbrecht. “De oude Lijnbus die we ombouwden tot jeugdheem kreeg daar al een plaatsje. Maar we staan ook open voor eventueel andere locaties. Mensen die een mooie opportuniteit voor ons hebben mogen ons zeker en vast contacteren. De bus blijft overigens staan tot er een vaste constructie komt.”

Met open armen ontvangen

Ondanks een nieuwe verhuis dus niet wordt uitgesloten, blijft de VNJ nu wel in Liedekerke. “In Lennik konden we niet blijven op die weide”, klinkt het. “Vaste constructies waren daar niet mogelijk, daarom dat we onder andere een Lijnbus lieten aanrukken.” Het had ook wat voeten in de aarde om een erkenning als Lennikse jeugdbeweging te krijgen. “Maar daar heeft het niets mee te maken en na een jaar hadden we die erkenning wel op zak. De VNJ is door Vlaanderen zelf ook erkend. Ook het vandalisme waarmee we geconfronteerd werden heeft ons niet weggejaagd. Het was in Lennik origineel en tof om te starten, maar blijven was geen optie. Daarom gingen we op zoek naar een locatie waar we de meeste contacten en het grootste netwerk hebben. Dat bleek Liedekerke te zijn en we werden hier dan ook met open armen ontvangen. We hebben onze erkenning als jeugdbeweging ook hier al aangevraagd. Maar los van welke locatie dan ook: we willen vooral een Pajotse jeugdbeweging zijn.”

Stijging van ledenaantal

Bij het vertrek in Lennik telde de jeugdbeweging 15 à 20 leden. “En dat is goed, want we willen geen massajeugdbeweging zijn”, gaat Aelbrecht verder. “Het gros komt uit Lennik, Sint-Pieters-Leeuw, Dilbeek en Ninove. De meesten zijn ook mee overgekomen naar Liedekerke en na twee Pajottekesdagen mochten we al een tiental nieuwe leden ontvangen. Opvallend is dat ze vrijwel allemaal uit Liedekerke zijn.” Een verklaring voor die plotse stijging? “Misschien omdat er hier meer Vlaamsgezinde mensen wonen?”, vraagt ook Diederik zich af. “Het is uiteraard ook iets nieuw dat start en dat brengt de nodige nieuwsgierigheid teweeg. Daarnaast hebben we ons huiswerk ook goed gedaan door te gaan flyeren aan scholen en zichtbaar aanwezig te zijn op Facebook. Het netwerk dat in Liedekerke groter is zal daar ook wel mee te maken hebben. Alleszins brachten de eerste Pajottekesdagen in Lennik ook heel wat nieuwsgierigen naar ons toe.” Kinderen die willen aansluiten moeten tussen de zes en de achttien jaar oud zijn. Op basis van de leeftijd zijn er ook verschillende takken binnen de jeugdbeweging. Een vijftal leiders staat in voor de goede orde.

Vorming in combinatie met spelletjes

Het grote verschil met de traditionele jeugdbewegingen? “Om te beginnen ons uniform”, klinkt het. “De das is uiteraard verschillend en we dragen het hemd in de brok. Een ander aspect is dat we de kinderen vooral al spelend willen vormen. Dat gaat bijvoorbeeld over de Vlaamse geschiedenis of de toekomst van Vlaanderen. We leren de kinderen aan van waar ze komen en waar ze leven. Dat kan ook over de natuur gaan. Respect hebben voor deze zaken en voor elkaar staat daarbij centraal. Het zijn nu ook wel geen saaie lessen die hier worden gegeven. Alles wordt gecombineerd met traditionele jeugdbewegingsspelletjes.” De activiteiten die om 14 uur op zondag starten worden aftrapt met een gebed en het hijsen van de drie vlaggen, waaronder de Vlaamse strijdvlag en de vlag met het logo van de VNJ. Om 17.30 uur loopt de dag ten einde.

Verantwoordelijke leiding

De leiding weet ook met wat ze bezig zijn. “Zij kunnen vanaf 16 jaar hun animatorcursus volgen bij de VNJ zelf”, weet Diederik. “Na de nodige stages kunnen ze het brevet als leider of leidster halen. Ze hebben een belangrijke functie want dragen verantwoordelijkheid voor de leden. Hun focus gaat dan ook alleen naar de kinderen. Zo zal je ze tijdens een kamp bijvoorbeeld niet betrappen op het drinken van alcohol.”

Mensen die hun kinderen willen aansluiten bij de Liedekerkse jeugdbeweging kunnen contact opnemen met VNJ Lennik via de Facebookpagina of door een sms’je te sturen naar hoofdleidster Lore op het nummer 0485/93.31.58. Nieuwe leden kunnen gratis deelnemen tijdens een proefperiode van drie maanden. Inschrijven nadien kost dertig euro, los van het uniform.