Jan Nevens behaalde in 1992 met zege in Tourrit grootste overwinning ooit: “Heel Liedekerke stond op zijn kop” Michiel Elinckx

05 juli 2019

16u08 9 Liedekerke Voor Jan Nevens uit Liedekerke wordt zaterdag een speciale dag. Dan passeert het Tourpeloton vlak bij zijn deur. Nevens is niet de eerste, de beste. In 1992 won hij een rit in de Tour de France. “Een kinderdroom kwam uit”, weet hij nog.

12 juli 1992. Jan Nevens, de 33-jarige wielrenner van Lotto, zit samen met vijf andere coureurs in de kopgroep van de Tour de France. De achtste etappe bracht het peloton naar het Duitse Koblenz. Met nog twee kilometer voor de boeg waagt Nevens zijn kans. Hij springt weg uit de kopgroep en jaagt voor glorie in het regenachtige Koblenz. De andere koplopers kijken naar mekaar en laten de ritzege uit hun handen glippen. Nevens, geboren en getogen in Liedekerke, behaalt op die dag de grootste overwinning uit zijn carrière. 27 jaar later kijkt hij nog altijd met trots terug op die dag. “Twee dagen eerder was ik zo kwaad”, vertelt hij. “In de rit naar Brussel reed ik drie keer lek. Een groot stuk van de etappe moest ik harken om bij het peloton te komen. Twee dagen later was ik gerecupereerd en ging ik vol voor de winst. Toen ik de rit won, stond Liedekerke op zijn kop. Bij mijn thuiskomst was er een groot feest bij ons in de straat. Een rit in de Tour geeft altijd meer weerklank.” In diezelfde Tour eindigt Nevens ook nog eens vierde op Alpe d’Huez.

Slechte begeleiding

Nevens was een groot talent bij de beloften. Hij kwam in 1981 met adelbrieven over naar de profs, maar daar liep het in eerste instantie stroef. Erger nog: zijn eerste Ronde van Frankrijk draaide uit op een regelrechte nachtmerrie. “Ik reed bij Boston-Mavic, de ploeg van Lucien Van Impe. Ik moest werkelijk iedere koers rijden, terwijl ik daar nog niet klaar voor was. Er was, in tegenstelling tot nu, amper begeleiding voor jonge renners. Ik startte in mijn eerste Ronde van Frankrijk, maar het ging dag na dag slechter.”

Opgeven aan eigen huis

En toen kwam de elfde rit naar Roubaix, over de kasseien van de befaamde helleklassieker. Nevens weet net voor de tijdslimiet binnen te komen, maar neemt tegelijk een kordate beslissing voor zichzelf. “De dag erna zou ik afstappen in Brussel, waar de rit aankwam”, vertelt Nevens. “Toen ik na de etappe naar Roubaix in bed lag, draaide het plafond. Ik was gewoon kapot. Een dag later startte ik met goede moed, maar het peloton vertrok als een TGV. Op de Kluisberg werd ik gelost, daarna nog eens op de Kloosterstraat in Geraardsbergen. Toen ik Roosdaal binnenreed, lag ik minuten achter het peloton. Enkel de bezemwagen reed achter mij. Ik passeerde mijn huis langs de Ninoofsesteenweg, gaf prompt op. Ik ging meteen mijn huis binnen en viel - met wielerkledij aan - in slaap in bed.” Achteraf bleek dat Nevens het epstein-barrvirus opgelopen had. Maandenlang geraakte hij amper vooruit op de fiets. “Dat is de Tour: daar verleg je telkens de limieten. Nergens anders ga je zo diep.”

Unieke herinneringen aan Tour

Na zijn wielercarrière ging Nevens even aan de slag als bondscoach bij de amateurs. Na een korte periode werd hij aan de deur gezet. Sindsdien volgt Nevens de wielerwereld op een afstand. “Ik zit niet meer rechtstreeks in de koers, maar ik bekijk het altijd wel op televisie”, aldus Nevens. “De eerste rit? De Belgen zullen in de beginfase zich moeten tonen, want het is grotendeels vlak. Ik zal in Roosdaal zeker kijken naar de doorkomst van het peloton. Toen ik klein was, herinner ik me een passage van de Tour door Roosdaal. Die herinneringen zijn uniek.”