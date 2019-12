Inwoners beoordelen meerjarenplan tijdens rondetafelgesprekken, N-VA had hun inbreng liever tijdens de opmaak gehad Tom Vierendeels

03 december 2019

15u38 0 Liedekerke Een 45-tal inwoners van Liedekerke heeft zich uitgesproken over de opgestelde meerjarenplanning van de gemeente. Zij konden zelf nog ideeën aanreiken en ook prioriteiten kiezen. Het bestuur wil zo aan burgerparticipatie doen, maar voor N-VA komt dit event veel te laat met volgens hen een verloren jaar tot gevolg.

In GC Warande werden maandagavond rondetafelgesprekken georganiseerd door het bestuur. Elke tafel behandelde een van de acht thema’s die door het bestuur gekozen werden om het meerjarenplan op te delen. Het gaat om welzijn, milieu, mobiliteit, wonen, vrij tijd, veiligheid, lokale economie en dienstverlening. Die laatste twee konden overigens amper op interesse rekenen bij de deelnemers. De tafel over mobiliteit was dan weer drie keer volzet. Inwoners konden maximaal drie thema’s kiezen. “En daar zit een expert van de administratie bij om te modereren”, verklaart Ingrid Vandenbroeck, communicatiecoördinator van de gemeente. “Per thema zijn er verschillende doelstellingen die het bestuur de komende jaren wil halen en die doelstellingen zijn op hun beurt nog geclusterd. De mensen aan tafel mogen freestylen en extra ideeën aanreiken. Als ze goed zijn halen ze mogelijk nog het meerjarenplan – daar werd nog budget en ruimte voor voorzien.” Na de drie tafelgesprekken mochten prioriteiten aan de clusters worden gegeven.

Verloren jaar

Op 12 december komt het meerjarenbeleidsplan naar de gemeenteraad. De administratie en het bestuur zullen dus alles in het werk stellen om voor die datum alle voorstellen van de burgers te bekijken, eventueel toe te voegen en om de prioriteiten te bepalen. “Veel te laat”, liet Berdien Van Den Abeele (N-VA) zich op de jongste gemeenteraad richting meerderheid ontvallen. “Het is een grandioze schande hoe jullie dit meerjarenplan aanpakken. Jullie hebben ons aan het lijntje gehouden: eerst ging het voor de zomer klaar zijn, dan na de zomer en nu komen er nog rondetafelgesprekken. Wat hebben jullie een jaar lang gedaan? Het gaat hier om een verloren jaar.” Voor haar had de burgerparticipatie veel eerder moeten komen tijdens de opmaak van het plan.

Eerste schepen Dirk Lodewijk (sp.a) gaf na een vurige discussie tussen N-VA en gemeenteraadsvoorzitter Etienne Schouppe (CD&V) over het al dan niet antwoorden op de vraag uitleg. “We hebben een jaar lang de gemeente bestuurd”, klonk het. “En intussen werd het meerjarenbeleidsplan grondig voorbereid. Het is nu klaar en het gaat om een proper afgewerkt geheel. Nu gaan we over naar de burgerparticipatie.”

Jaarlijks bijsturen

Burgemeester Steven Van Linthout (CD&V) gaf ons na de gemeenteraad nog meer duiding over de opmaak van het plan. “Onmogelijk dat het plan in april al afgewerkt zou kunnen zijn zoals N-VA zegt”, klonk het. “We hebben dit in fases gedaan en uitgemaakt welke middelen we hebben. Zo kregen de thema’s en strategische doelen elk een bepaald budget. De burgers kunnen bij de rondetafelgesprekken bepalen naar wat het meeste budget moet gaan en omgekeerd. We willen die rondetafelgesprekken ook jaarlijks organiseren om constante burgerparticipatie te verkrijgen en zo kan het meerjarenplan ook jaarlijks bijgestuurd worden zoals er elk jaar budgetwijzingen zijn. We willen de inwoners van wijken hiervoor ook meer met elkaar in dialoog laten treden door Hoplr te introduceren, een soort van zeer lokale Facebook.”