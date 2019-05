Inwoner Stationsstraat is verloederde woning beu: "Woning lijkt eerder op vuilnisbelt, maar niemand doet er iets aan” Gemeentediensten spoorden eigenaar reeds aan tot actie Michiel Elinckx

24 mei 2019

16u30 7 Liedekerke Dieter Timmermans, buurtbewoner in de Stationsstraat vlakbij het voormalige Octa-tankstation, is het beu. Al meer dan twee jaar woont hij naast een verloederde woning. De eigenaar dumpt zijn afval in de tuin, met alle gevolgen van dien: ongedierte en loskomende ramen.

De bewuste woning werd anderhalf jaar geleden opgekocht door een aannemer. Bedoeling is om het huis te slopen en een nieuwbouw in de plaats te zetten. “Maar daar komt niets van in huis”, vertelt buurtbewoners Dieter. “Straffer nog: ze maken er een vuilnisbelt van. Het huishoudelijk afval wordt gewoon in de tuin gegooid, waardoor ratten hun weg naar de omgeving vinden. Daarnaast vinden we soms ander ongedierte op ons terras. Eigenlijk durven we amper nog op ons terras zitten, want het geeft uit op een vuilnisbelt. En vrienden vragen om iets te komen drinken, zit er zeker niet in.”

Geen gehoor bij gemeentediensten

Dieter klopte in oktober aan bij de gemeente Liedekerke en diende klacht in tegen de situatie. “Maar zij hebben daar niets mee gedaan”, vertelt Dieter. “Blijkbaar is het niet hun bevoegdheid. Nochtans verkeert de woning in zo’n bouwvallige staat, dat de dakgoot gewoon los hangt. Tijdens de storm van 10 maart viel een raam meters naar beneden op straat. Als daar toevallig iemand wandelt, is hij morsdood. Dat kan toch niet? Onlangs werd het dak met asbest zomaar afgebroken. De arbeiders hadden geen beschermde kledij aan, de asbestplaten werden gewoon in een container gegooid.” Intussen nam Dieter al ettelijke malen contact op met de eigenaar, maar er komt geen schot in de zaak. “Hij zegt al maanden dat de sloop gaat starten, maar er gebeurt gewoon niets. De brandweer heeft hem al verplicht om zijn ramen dicht te timmeren, maar daar blijft het bij. Dat het huis gesloopt wordt, is geen probleem. Maar wij ondervinden last van de verloederde staat. Als de wind aanwakkert, kunnen wij amper slapen door de geluiden die uit het huis komen. Er moet dringend iets gebeuren.”

Start van bouw?

Burgemeester Steven Van Linthout (CD&V) betreurt dat Dieter geen contact opneemt met de gemeente Liedekerke. “Zijn klacht is wél serieus genomen”, zegt Van Linthout. “Onze diensten hebben de eigenaar aangespoord om in actie te schieten. Als er nog klachten zijn, moet hij die gewoon indienen bij onze diensten. Het is spijtig dat de zaak via sociale media de wereld ingestuurd wordt. Iedereen is welkom bij onze diensten.” Gunther Van Wilder, eigenaar van het pand, snapt de heisa rond de woning niet. “De asbestplaten zijn verwijderd zoals het hoort door een gespecialiseerde firma”, zegt Van Wilder. “Daarnaast liet de gemeente Liedekerke vorige week rattenvergif leggen. Alles is proper gemaakt, het afval is weg. Over de sloop is er goed nieuws: voor het bouwverlof beginnen de werken. Eerder kon niet, aangezien ik mijn vergunning pas heb gekregen.”