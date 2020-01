Initiatiefnemers Op ‘t Hof gaan in beroep bij provincie tegen beslissing van schepencollege Tom Vierendeels

05 januari 2020

20u30 0 Liedekerke De eigenaars van ‘t Hof laten weten bij de provincie beroep te zullen aantekenen tegen de beslissing van het schepencollege. Burgemeester en schepenen namen officieel geen beslissing voor het dossier om onder meer een brasserie in te richten in de Vijfhoekstraat. Ze lanceerden intussen ook al een petitie. “We vinden het vooral jammer dat er nooit op een volwassen manier gesproken kon worden met ons”, klinkt het. “Het had heel wat kunnen uitklaren.”

In een persbericht lieten Steven Van Bont, zijn vrouw Annelies Van Droogenbroeck en kinderen Laurien en Judith Dillens zich op 1 januari al uit over de beslissing van het gemeentebestuur. Voor hen kwam het niet nemen van een beslissing en het laten verlopen van de termijn neer op een weigering. De bewoners van ‘t Hof, waar het afgelopen anderhalf jaar ook al een pop-up zomerbar en twee kerstmarkten doorgingen, willen onder meer een bar met twintig zitplaatsen, een terras voor zestig mensen, een brasserie voor 35 mensen, twee vergaderzalen en een polyvalente ruimte. Daarnaast voorzien ze in het plan een parking voor 23 personenwagens, twee overdekte fietsenstallingen en elf toiletten.

Op ‘t Hof kreeg geen officiële motivatie, maar burgemeester Steven Van Linthout (CD&V) liet ons wel weten dat er geen beslissing werd genomen omdat antwoorden op hun vragen te vaag waren. Daarnaast waren er volgens hem wel klachten tijdens de evenementen. “Eerst en vooral willen we wel benadrukken dat de evenementen en de toekomstige activiteiten die we plannen niet vergelijken kunnen worden”, repliceert Steven Van Bont. “Bij de kerstmarkt ontvingen we bijvoorbeeld 3.000 bezoekers op drie dagen tijd. We zouden wel willen, maar de kans lijkt ons onbestaande dat we met de toekomstige zaken elke dag van het jaar 150 gasten zullen hebben.”

Steven zegt vooral dat het heel anders had kunnen lopen. “Om te beginnen hebben we voor de events nooit een door ons gevraagde evaluatievergadering gekregen”, klinkt het. “We horen pas eind 2019 dat er problemen waren met wildplassen en zwerfvuil, terwijl we niet eens voor alles verantwoordelijk kunnen zijn. We weten ook dat er een buurtbewoner regelmatig de politie belde voor nachtlawaai, maar metingen waren altijd in ons voordeel. De politie heeft ons ook verzekerd geen enkele rechtstreekse klacht of melding ontvangen te hebben tijdens de kerstmarkt van 2018 en de zomerbar van 2019. En in het omgevingsloket zien we geen enkel bezwaarschrift – ook niet anoniem. Op 9 september werd ons dossier volledig en ontvankelijk verklaard en het college ging op 5 november beslissing, maar toch werd er uitgesteld. Plots kregen we begin december een vragenlijst met veertig vragen die we voor 16 december moesten indienen. Volgens een jurist vreemd omdat het dossier volledig en ontvankelijk was verklaard, maar ze raadde aan om het toch te doen om onze goodwill te tonen. Het jammere is dat we nu afgerekend worden op die antwoorden. We zijn bewust altijd voor het maximum gegaan, van zitplaatsen tot de wattages van de koelcellen. Hadden ze met ons gesproken konden we ook meegeven dat we eventueel konden en wilden downsizen. Er kon zeker gesproken worden over het project, maar dat gebeurde niet. De situatie had echt niet op deze manier moeten escaleren. Het is ook vreemd dat de burgemeester nu redenen aanhaalt waarom ze geen beslissing namen, want eigenlijk zijn dat dan redenen om een dossier te weigeren. ”

De initiatiefnemers van Op ‘t Hof hebben nu tot eind januari om beroep aan te tekenen bij de provincie. Dat zal gebeuren en er zal ook een hoorzitting aangevraagd worden om het dossier volledig uit de doeken te kunnen. Om de beroepsprocedure kracht bij te zetten lanceerden de aanvragers ook een petitie die zondagavond al net geen 500 handtekeningen haalde.