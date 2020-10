Inhuldiging van Rita Deneveplein uitgesteld naar 6 december Tom Vierendeels

09 oktober 2020

01u52 0 Liedekerke De De inhuldiging van het Rita Deneveplein is omwille van de Covid-19-situatie uitgesteld naar begin december. Voor de zomervakantie raakte bekend dat de gemeente het plein met parking in de Opperstraat naar de ‘Allereerste-keer-zangeres’ wilde vernoemen. De inhuldiging had tijdens het weekend van ‘Kermis Opperstraat’ moeten gebeuren.

Rita Deneve was afkomstig van de Opperstraat, werd op 6 december 1944 geboren en was verzot op kermis. Het was dan ook niet onlogisch dat de inhuldiging tijdens Kermis Opperstraat ging plaatsvinden. De kermis had normaal gezien traditiegetrouw tijdens het eerste weekend van oktober moeten plaatsvinden, maar werd door het gemeentebestuur afgelast. “Maar we gaan de inhuldiging nu proberen te organiseren op haar verjaardag”, vertelde burgemeester Steven Van Linthout (CD&V) tijdens de jongste gemeenteraad. “We proberen om dan een opening te voorzien die coronaproof is.” Schepenen Dirk Lodewijk (sp.a) en Rita Triest (CD&V) grapten dat er dan ook wel speculoos en mandarijntjes voorzien moeten worden.