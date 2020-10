Inhuldiging Rita Deneveplein uitgesteld naar 6 december

Liedekerke

De inhuldiging van het Rita Deneveplein is wegens de COVID-19-situatie uitgesteld naar begin december. Voor de zomervakantie raakte bekend dat de gemeente het plein met parking in de Opperstraat naar de ‘Allereerste-keer-zangeres’ wil vernoemen. De inhuldiging had tijdens het weekend van ‘Kermis Opperstraat’ moeten gebeuren.