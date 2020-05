Inbreuken vastgesteld tijdens controleronde van politie en RSZ-inspectie Tom Vierendeels

15 mei 2020

18u07 12 Liedekerke Agenten van de politiezone TARL patrouilleerden donderdag samen met RSZ-inspecteurs door de vier gemeenten van het grondgebied. Er werd uitgekeken naar inbreuken bij sectoren die gevoelig zijn voor inbreuken op de sociale wetgeving en fraudefenomenen.

De RSZ-inspecteur was vooral uit op zaken zoals zwartwerk, illegale tewerkstelling en andere vormen van uitbuiting en misbruik. In totaal werden er in de vier gemeenten samen dertien controles uitgevoerd. Er werden drie inbreuken op de deeltijdse arbeid vastgesteld en vier zwartwerkers betrapt. Bij één geval werd de Dienst Vreemdelingenzaken op de hoogte gebracht over een illegaal.

De agenten trokken het rijbewijs van één bestuurder in, maar waarom wordt niet meegegeven. Een bestuurder kreeg ook een boete omdat zijn of haar keuring vervallen was. Tot slot werd één illegaal aangetroffen en ter beschikking gesteld van de Dienst Vreemdelingenzaken.