Inbraakpoging bij beenhouwerij De Ridder: man slaat ruit van garagepoort in Michiel Elinckx

26 augustus 2019

15u51 0 Liedekerke Zondagnacht ondernam een persoon een inbraakpoging bij slagerij De Ridder in de Kleemputtenstraat.

Omstreeks 23.30 uur ondernam een man een poging om via de garage het gebouw binnen te dringen. Met veel geweld sloeg hij de ruit van een garagepoort in. “Mijn vrouw werd wakker van het kabaal”, zegt zaakvoerder Rudy De Ridder. “Toen ik uit mijn ruit keek, zag ik een twintiger met een rugzak. Ik riep meteen naar hem, hij stamelde ‘excusez-moi’ en liep vervolgens weg.” De man spurtte weg via een zijweg. Wie de dader is, is voorlopig niet geweten.