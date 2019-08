Imker introduceert kinderen in de boeiende wereld van de honingbijen Tom Vierendeels

01 augustus 2019

18u51 3 Liedekerke Kinderen die graag meer te weten willen komen over bijen kunnen op 15 augustus terecht bij Natuurpunt. In een van de natuurgebieden legt een imker alles haarfijn uit. Nadien kunnen de kinderen hun eigen bijenhotel bouwen.

Wie wil bijleren over de wondere wereld van de honingbijen wordt om 13.30 uur verwacht op de parking van zwembad Heuvelkouter in de Sportlaan in Liedekerke. Vandaar gaat het te voet tot bij imker Guy Tissen die iedereen opwacht aan een van de honingbijenkasten in een natuurgebied. Na een uitleg door de imker en nadat zowel ouders als kinderen vragen konden stellen, kunnen de kinderen onder begeleiding hun eigen bijenhotel bouwen. Deze hotels bieden de solitaire bijen extra nestgelegenheid. De hotels mogen ook mee naar huis genomen worden.