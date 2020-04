Honderden zeventigplussers ontvingen telefoontje van gemeentepersoneel Tom Vierendeels

08 april 2020

11u59 0 Liedekerke De gemeente Liedekerke raakt maar niet uitgebeld. Deze week werden opnieuw meer dan 300 senioren opgebeld. Het personeel voert deze taak uit om te polsen naar de noden van de ouderlingen en de eenzaamheid te doorbreken.

Op 23 maart werd gestart met het opbellen van de negentigplussers om uiteindelijk afgelopen maandag bij de categorie van 70 tot 74 jaar te belandden. Voor het weekend ontvingen al 664 inwoners een telefoontje en maandag kwamen er daar nog eens meer dan 300 bij. “We bellen hen voornamelijk op om te kijken hoe het met hen gaat en of ze hulp kunnen gebruiken”, klinkt het bij de gemeente. Wie telefonisch niet bereikbaar was ontving een brief in de bus met handige informatie en contactgegevens.

“Uit de gesprekken blijkt dat de meeste senioren hulp krijgen van bijvoorbeeld familie, buren of mantelzorgers”, gaat het verder. “Bijna dagelijks ontvangen ze ook wel een telefoontje. Anderen lieten dan weer weten zich eenzaam te voelen. Vrijwilligers zullen hen de komende weken nog opbellen om eens een praatje te slaan.”

