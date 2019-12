Heropening van zwembad Heuvelkouter uitgesteld door technische problemen Wim De Smet

30 december 2019

14u00 4 Liedekerke De heropening van het pas gerenoveerde zwembad Heuvelkouter in Liedekerke, die gepland stond op 3 januari, wordt voor onbepaalde duur uitgesteld.

Het zwembad zou normaal vrijdag opnieuw opengaan. De renovatie verliep zoals verwacht, maar uiteindelijk doken er bij de heropstart problemen op met de technische installaties. Daardoor kan het 25 meterbad niet in gebruik worden genomen.

Watermaatschappij Farys en het gemeentebestuur laten weten dat er aan een oplossing gewerkt wordt. “Maar voorlopig kunnen we nog geen nieuwe datum vastleggen omdat we afhankelijk zijn van het resultaat van de verdere herstelpogingen”, luidt het in een persbericht. “Na 15 januari zal hierover gecommuniceerd worden. De basisscholen die kinderen leren zwemmen in het (kleinere) instructiebad zijn wel al welkom na de kerstvakantie.”

