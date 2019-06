Herinrichting stationsomgeving volledig afgerond (na een vertraging van anderhalf jaar) Michiel Elinckx

03 juni 2019

16u58 0 Liedekerke De herinrichting van de Liedekerkse stationsomgeving is zo goed als volledig afgewerkt. Dat bevestigt Infrabel-woordvoerder Thomas Baeken. Er worden de komende weken wel nog kleine werken uitgevoerd.

In 2014 startte de vernieuwing van de Liedekerkse station. In de oorspronkelijke planning stond het einde van de werken in december 2017 aangeduid. Maar verschillende factoren - waaronder het weer - zorgden voor een vertraging. Na een vertraging van anderhalf jaar komt Infrabel met goed nieuws. “De werkzaamheden zijn, wat Infrabel betreft, volledig klaar”, zegt woordvoerder Thomas Baeken. “Er moeten nog een paar kleine werken, zoals het retoucheren van schilderwerk en plaatsing van aanplanting, gebeuren. Maar voor de rest zijn onze werken gedaan.”

Officiële opening

Onder meer de liften zijn sinds kort beschikbaar. Hierdoor kunnen mensen die minder mobiel zijn gemakkelijk naar het perron. Wanneer de officiële openingsplechtigheid plaatsvindt, is nog niet geweten. Daarover zal NMBS, dat eigenaar is van het station, binnenkort meer details over geven.