Heemkring geeft boek over Liedekerkse kapelletjes opnieuw uit Tom Vierendeels

20 september 2019

De Heemkring Liedekerke heeft het boek 'Kapellen te Liedekerke' opnieuw uitgegeven. Het oorspronkelijke boek werd in 1976 al uitgegeven. Het taalgebruik werd aangepast aan deze tijd en het boek werd ook aangevuld met bijkomende foto's en gegevens.Het boek zal verkrijgbaar zijn tijdens Kermis Opperstraat.

“Het boek werd oorspronkelijk geschreven door de betreurde Etienne De Reuse, een van de grootste heemkundigen die Liedekerke rijk was”, legt Eric Geyssens, ondervoorzitter van Heemkring Liedekerke, uit. “Dat gebeurde in mei 1976 ter gelegenheid van de inhuldiging van de kapel ter ere van O.L.V. Van de Vreugde in het Pastorijpark. Er werd een 25-tal kapellen besproken in dat boek. Het boekje werd overigens gedrukt met een stencilmachine en men kon goedkoop zoveel exemplaren drukken als men wilde.”

Maar het boekje wordt nu dus opnieuw uitgegeven. “Op kwaliteitspapier in een beperkte oplage met 150 exemplaren”, gaat Eric verder. “Enerzijds werd het taalgebruik aangepast aan deze tijd en het boek werd aangevuld met vele foto’s en extra gegevens. Bovendien werd nog een bijkomende kapel toegevoegd, eentje die aan het Sint-Gabriëlinstituut stond maar verdween bij de aanleg van de parking in de jaren zestig.”

Het vernieuwde boek zal voor het eerst verkrijgbaar zijn tijdens de tentoonstelling ‘De gouden jaren ‘50 – ‘60 – ‘70” in GC Warande tijdens kermis Opperstraat op 5,6 en 7 oktober. Tijdens de tentoonstelling betaal je twintig euro, nadien 25 euro.