Heel wat bezoekers gaan terug in de tijd in een tot middeleeuws dorp omgetoverd Warandepark Tom Vierendeels

14 juli 2019

20u32 6 Liedekerke Veel volk vandaag in het Warandapark in het hartje van Liedekerke. Het familie-evenement ‘1770 ZOMERT’ toverde het park om tot een middeleeuws dorp anno zestiende eeuw. Jong en oud kon zich in een gezellige sfeer uitleven.

In het kader van het Bruegel-jaar, 450 jaar na het overlijden van de kunstenaar, werd het parkje naast de kerk omgetoverd tot middeleeuws dorp. De activiteiten gingen rond 14 uur van start met een krolftornooi, gevolgd door een optreden van musicalkamp ‘Jamaisvu’. Jong en oud kon zich uitleven tijdens het boogschieten of een steekspel om nadien een leuke foto met de juiste accessoires aan in de photobooth te maken. Verschillende verenigen boden ook eten en drinken aan. ‘s Avonds werd afgesloten met een groot Breugeliaans volksbal met muziek gebracht door ‘Donder in ‘t hooi’.