Hans Jünger stapt in 150 dagen naar Compostella: “Beter dat dan pinten drinken tijdens mijn economische werkloosheid” Tom Vierendeels

06 juli 2020

15u35 0 Liedekerke Hans Jünger (58), bekende inwoner van Liedekerke, is de uitdaging aangegaan om verspreid over 150 dagen naar Santiago de Compostella te stappen. Bedoeling is om in september aan te komen in het Spaanse bedevaartsoord. Dit weekend werd deze regio wel opnieuw in lockdown geplaatst. “De komende maanden leef ik van dag tot dag, maar ik wilde er voor gaan”, zegt Jünger.

De marketingverantwoordelijke bij Trilec gaat maar al te graag een uitdaging aan. Deze keer geeft hij zelf aan eigenlijk niet te weten waaraan hij is begonnen. “Op 7 juni ben ik met een groep mensen van bij mij thuis naar Halle gestapt”, legt hij uit. “Dat was onder meer omdat een cafébazin uit Relegem leukemie had overwonnen en wilde bewijzen dat ze de tocht van 32 kilometer kon stappen. Bij die groep zaten mensen die al naar Compostella waren gestapt en zij vertelden er honderduit over.”

Haast zonder aarzelen besliste Jünger, gekend als dj Gilbert Looskens, van de covergroep Midlive of als organisator van twee editie van Allemaals Warm, om de uitdaging deze zomer aan te gaan. “Als ik iets doe, ga ik er volledig voor”, klinkt het. “Ook al ben ik geen wandelaar, naar Compostella stappen moet ik op mijn 66 of 68 ook niet meer doen. Er viel een puzzel in elkaar. Mijn werkgever steunt mij voor 110 procent, net als mijn vrouw. Momenteel ben ik nog technisch werkloos en in september neem ik al mijn verlof op. De kinderen zijn oud genoeg om voor zichzelf te zorgen en financieel kan ik het ook aan. Het is dus wel allemaal wat wennen en zoeken naar de juiste kledij en materiaal. Zo waren zowel ik als als alle spullen in mijn rugzak eens kletsnat toen ik verrast werd door een regenbui. Dat mag niet meer gebeuren. Ik kijk ook uit naar betere schoenen en kousen.”

In fases

Jünger heeft dus al vijf dagen gestapt, goed voor zo’n honderd kilometer, en stak de Franse grens al over. Momenteel keert hij nog terug naar huis. “Nu dinsdag zal ik voor vijf dagen weg zijn”, zegt hij. “Onderweg slaap ik in een chambres d’hote of een B&B. Als ik terugkeer komen vrienden mij oppikken, ofwel neem ik de TGV. Veel vrienden hebben ook al aangegeven een stuk of zelfs een dag mee te stappen. Momenteel gaat het al om achttien mensen. Dat maakt het toch al iets minder eenzaam en zo heb ik elke dag een andere babbel.”

Eens voorbij Bordeaux is de kans wel groot dat ik in één ruk naar Compostella stap om het financieel niet te zwaar te maken. Ik heb mezelf 150 dagen gegeven voor de 2.350 kilometer en stap elke dag gemiddeld 30 kilometer

“Een periode zal ik om persoonlijke redenen wat langer thuis blijven. Bedoeling is om telkens een tweetal weken te stappen en dan even naar huis te komen. Eens voorbij Bordeaux is de kans wel groot dat ik in één ruk naar Compostella stap om het financieel niet te zwaar te maken. Ik heb mezelf 150 dagen gegeven voor de 2.350 kilometer en stap elke dag gemiddeld 30 kilometer.”

Pyreneeën

Maar niet alleen fysiek stappen mensen mee. “Ik stuur foto’s door via de gsm en dan krijg ik tips van mensen die mij zijn voorgegaan”, klinkt het. “Zo krijg ik te horen waar er bijvoorbeeld een goed restaurant is. Dat ik zoveel respons, steun en tips van mensen krijg is echt wel fijn. Zeker omdat ik dus totaal geen voorbereidingen heb getroffen. Om de Pyreneeën door te geraken laat ik mij wel begeleiden door iemand met ervaring.”

Corona

Maar Hans staat ook voor enkele uitdagingen. De meest onvoorspelbare factor is misschien wel corona. Zo werd de regio waar Compostella ligt afgelopen weekend nog volledig in lockdown geplaatst. “Ik zal altijd op voorhand wel bekijken of het veilig genoeg is om door te gaan en of ik ook nog weg zal geraken”, zegt hij. “Voor hetzelfde geld is er plots een lockdown en zit ik daar vast. Iets anders waar ik rekening mee moet houden is het weer. 23 graden en bewolkt is ideaal, maar ik vrees wat voor de hitte tijdens de zomermaanden. Ook voor regen moet ik voorzorgen nemen.” En eentje waar hij al zeker niet aan dacht: “Honden”, lacht Jünger. “Er zaten er al eens twee grote achter mij die vanaf een boerderij kwamen. Daar moet ik echt nog iets op vinden. Misschien neem ik wel een stuk vlees mee.”

Ik heb rekening gehouden met corona en het warme weer, maar niet met... honden. Er zaten er al eens twee grote achter mij die vanaf een boerderij kwamen. Daar moet ik echt nog iets op vinden. Misschien neem ik wel een stuk vlees mee

Goed doel

Intussen werd er ook al een goed doel verbonden aan de uitdaging. “Deze keer kwam dat idee niet van mij”, zegt Hans. “Ik heb ook geen tijd om mij daarmee bezig te houden tijdens het wandelen. Maar Patrick en Bettina van café Den Appel stelden voor om de Sint-Jacobsschepen te laten sponsoren. De schelp is het tekentje dat je op de wegwijzers naar Compostella vindt. Mensen kunnen een vrij bedrag geven en dan komt een schelp met hun naam op aan de muur in het café te hangen. Hopelijk kunnen we dan zo toch een mooi bedrag aan een goed doel geven.” Patrick Asselman, ook Open Vld-schepen in Liedekerke, gaf al aan ook een dagje mee te zullen stappen met Hans.

Wie zijn avonturen wil volgen kan terecht op de blog die elke wandeldag een update zal krijgen.