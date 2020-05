Handelaars, buren en bezoekers kunnen lid worden van vernieuwde marktcommissie Tom Vierendeels

16u30 0 Liedekerke De Liedekerkse marktcommissie gaat uitgebreid worden om maximaal aan burgerparticipatie te kunnen doen. Het voorstel werd op de jongste gemeenteraad goedgekeurd. Naast marktkramers zullen bijvoorbeeld ook buurtbewoners en handelaars lid zijn van de commissie.

“De marktcommissie bestond tot op heden uitsluitend uit marktkramers”, verduidelijkt burgemeester Steven Van Linthout (CD&V). “Dat vonden we niet echt correct. De commissie zal nu samengesteld worden met marktkramers, handelaars, bezoekers en buurtbewoners. De handelaars zullen ook een motivatie moeten geven waarom ze in de commissie willen zitten en we willen daar toch ook graag minstens één iemand van Comista in. Bezoekers kunnen ook goede tips geven, maar worden ook niet zomaar toegelaten. Uiteraard gaan we er ook geen examen voor uitschrijven, maar het college van burgemeester en schepenen zal een beslissing nemen nadat alle kandidaturen zijn ingezonden.” De reglementering van die marktcommissie wordt ook nog verder uitgewerkt.