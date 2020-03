Gunstig advies voor nieuwe Lidl-supermarkt en 32 appartementen in stationsbuurt Bart Kerckhoven

22 maart 2020

07u00 0

Het schepencollege van Liedekerke heeft de vergunningsaanvraag voor een nieuwe Lidl-supermarkt en een woonproject met 32 appartementen een gunstig advies gegeven. In mei volgt de definitieve beslissing. Eerder gaf ook al de gemeentelijke commissie voor ruimtelijke ordening (GECORO) een positief advies. In het project is ook plaats voor extra parking zodat de verkeersdruk in de omgeving van basisschool Knipoog moet afnemen. Het advies van het schepencollege wordt nu overgemaakt aan de provinciale omgevingsvergunningscommissie. Die commissie zal op haar beurt een advies doorsturen naar het college zodat in mei de knoop definitief doorgehakt kan worden.