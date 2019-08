Gras in middenberm aan station brandt weg Tom Vierendeels

16u41 0 Liedekerke De brandweerzone Vlaams-Brabant West rukte woensdagavond uit naar de Affligemsestraat voor een bermbrand. De volledige middenberm stond daar in brand.

De hulpdiensten werden rond 19.30 uur door een getuige verwittigd. In de middenberm tussen de rotonde aan de Driesstraat en het Total-tankstation woedde een brand. Bij aankomst van de brandweer stond de vegetatie over zo’n honderd meter volledig in brand. Het vuur kon uiteindelijk snel gedoofd worden. Hoe de brand is kunnen ontstaan is niet duidelijk. “Daarover kan voorlopig nog geen relevante informatie worden meegedeeld”, luidt het bij de lokale politiezone TARL.