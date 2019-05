Gewonde bij zware botsing ter hoogte van gemeentehuis Tom Vierendeels

24 mei 2019

13u55 0 Liedekerke Bij een zware botsing in de Opperstraat is vrijdagmiddag een vrouw gewond geraakt. Hoe het ongeval precies kon gebeuren wordt nog verder onderzocht. De straat in het centrum was door het ongeval een tijdje volledig afgesloten.

Het ongeval gebeurde ‘s middags rond 12 uur ter hoogt van het gemeentehuis. De bestuurder van een Nissan Qashqai kwam uit de richting van de Pamelsestraat gereden en botste om een nog een onbekende reden met een Mercedes die uit de andere richting kwam. De brandweerzone Zuid Oost-Vlaanderen, een MUG-team van het UZ Brussel en een ziekenwagen van Ambuce Liedekerke snelden ter plaatse. Volgens getuigen bevonden die hulpdiensten -met uitzondering van het MUG-team- zich in eerste instantie in het andere gedeelte van de Opperstraat aan de overzijde van de Pamelsestraat. De MUG-arts bood de eerste zorgen toe aan de slachtoffers en de passagier uit de Mercedes werd vervolgens afgevoerd naar het ziekenhuis. Het is niet duidelijk wat haar toestand is, maar van levensgevaar zou geen sprake zijn. De lokale politiezone TARL kwam ter plaatse voor de nodige vaststellingen en het afsluiten van de straat.