Gemeentebestuur wil forse belastingverhoging doorvoeren Tom Vierendeels

05 december 2019

15u08 0 Liedekerke Het Liedekerkse gemeentebestuur is van plan om de belastingen fors te verhogen. Vooral de milieubelasting valt op met bijna een verdubbeling voor een modaal gezin. Een tweede sterke stijger is die op tweede verblijven: van 600 naar 2.000 euro. Ook gemeentelijke documenten aanvragen wordt duurder en voortaan moet je ook betalen op het aanvragen van een omgevingsvergunning.

Het goede nieuws is dat de onroerende voorheffing en de personenbelasting in Liedekerke gelijk blijven met respectievelijk 1.038 opcentiemen en 7,8 procent. Die ter bestrijding van verkrotting, op reclameborden, wegwijzers, verwaarloosde woningen en gebouwen, verwerving wegzate, brandstofdistributieapparaten, kermisinstallaties en het gebruik van aggregaten blijven eveneens ongewijzigd. Dan is er ook een daler. Marktkramers met een abonnement hoeven voortaan geen 50 euro per vierkante meter per trimester te betalen, maar 25 euro. De belasting op ongeschikte en/of onbewoonbare woningen is dan weer verdwenen.

Milieubelasting

Maar er zijn ook verschillende stijgers. Zo is er voor een modaal gezin bijvoorbeeld de forse verhoging van de milieubelasting. Terwijl het hier voordien om 50 euro per gezin ging, zal je nu veertig euro per volwassene moeten betalen. Alleenstaanden varen hier uiteraard wel bij. Ook voor bedrijven stijgt dit van 50 naar 100 euro. Voor bedrijven met een inrichting klasse 1 of 2 verdubbelt de vermeerdering eveneens. De contantbelasting op de uitreiking van administratieve documenten, denk maar aan een identiteitskaart of rijbewijs, stijgt eveneens. Terwijl dit bedrag momenteel nog tussen 1,5 en 180 euro ligt, stijgt de minimumbelasting nu naar 5 euro met een lager maximum van 180 euro.

“We zitten niet in Knokke, hé”

Grootste stijger is de in 2012 ingevoerde kohierbelasting op tweede verblijven. Die staat sinds de invoering op 600 euro, maar zal nu opgetrokken worden naar 2.000 euro per tweede verblijf. Verantwoording bij de invoering door toenmalig schepen van Financiën Katia Segers (sp.a): “Er staat een vijftigtal huizen officieel leeg in onze gemeente, maar die worden wel degelijk bewoond. Die bewoners moeten dus ook bijdrage aan onze gemeente.” Patrick Asselman (Open vld), toen oppositieraadslid maar momenteel schepen van Financiën, haalde in 2012 nog uit naar de invoer van deze belasting: “De nieuwe belasting op tweede verblijven is een pestbelasting. Van waar komt die? We zitten niet in Knokke, hé.” Hij is voorlopig niet bereikbaar voor commentaar. Bewoners van de momenteel in renovatie zijnde Camping Roosdaal (op Liedekerks grondgebied red.) zullen hier dus ook extra diep in de buidel moeten tasten, al valt nu wel de belasting op kampeerverblijfparken van 200 euro per perceel weg.

Twee nieuwkomers

Nieuw is een belasting op het aanvragen van een omgevingsvergunning. Die zal tussen de 25 en 2.500 euro liggen, afhankelijk van de omvang van het project of aard van de inrichting en de complexiteit van de procedure. Nog nieuw is de kohierbelasting kleinhandel. Het gaat om 200 euro per begonnen schijf van honderd vierkante meter voor kleinhandelsbedrijven met een netto handelsoppervlakte van 400 vierkante meter of meer.

Nog vijf stijgers

En dan zijn er nog vijf andere stijgers. Bankinstellingen zullen meer moeten betalen (2.500 euro) en op een automaat moeten bankiers nu 1.000 euro belasting betalen in plaats van 750. Sluikstorten wordt ook duurder met een minimumbedrag van 75 euro tot maximum 300 euro (voordien 50 tot 200). De kost voor het opkuisen van een sluikstort is nu ook vastgelegd: 250 euro per vracht. Tot slot stijgen ook de belastingen op verspreiding van reclamedrukwerk, op leegstaande gebouwen en/of woningen (van 1.500 naar 2.000) en op het ontbreken of niet behouden van parkeerplaatsen en fietsenstalling (20.000 euro per ontbrekende parkeerplaats en 2.000 euro per fietsenstalling in plaats van 15.000 en 1.500 euro).