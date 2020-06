Gemeente wil deel site Civiele Bescherming aankopen: “Mogelijkheden van een kinderopvang tot een ziekenhuis” Tom Vierendeels

02 juni 2020

13u56 6 Liedekerke De gemeenteraad heeft het licht op groen gezet voor een eventuele aankoop van een deel van de voormalige site van de Civiele Bescherming. Vraagprijs momenteel bedraagt net geen 400.000 euro. Het bestuur heeft ook al mogelijke toekomstplannen voor een invulling van de site.

Na de verhuis van de Civiele Bescherming zoekt de Regie der Gebouwen een nieuwe bestemming en eigenaar voor een deel van de voormalige gebouwen en terreinen van de site. Het gaat om een voormalige administratief gebouw dan dienst deed als slaapplaats en keuken van het personeel, de parking tussen de Kapellebaan en de Laan I en de witte woning met garages en tuin waar de kolonel woonde. In totaal gaat het om een zone van bijna vierduizend vierkante meter. Vraagprijs onder voorbehoud bedraagt 395.000 euro, exclusief kosten. Een ander gedeelte van de site wordt momenteel al ingenomen door ziekenwagendienst Ambuce, het zonehuis van de brandweerzone Vlaams-Brabant West en Fedasil heeft er een opslagruimte.

Korte en lange termijn

“We denken dat het een zeer nuttige zone is voor een kleine gemeente als Liedekerke met weinig ruimte van openbaar nut”, zegt burgemeester Steven Van Linthout (CD&V). “We willen de kans niet laten liggen om zo’n groot stuk voor 395.000 euro te verwerven.” Het bestuur dacht ook al na over een invulling op zowel korte als lange termijn. “We weten niet waarvoor onze gemeente binnen pakweg dertig à veertig jaar komt te staan”, vervolgt Van Linthout. “Misschien moeten we op zoek naar nieuwe huisvesting voor de Academie of komt er een nood aan een extra ziekenhuis.” Maar ook over de korte termijn werd nagedacht. “De verkoop van het oude arsenaal in de Begijnenmeers is bijna afgerond en dus het materiaal van mensen die uit hun huis gezet werden moet een andere plaats krijgen. Dat kan eventueel in zeecontainers, maar het oude gebouw waar momenteel de toren staat zou zich daartoe lenen.”

De Bijtjes

Ook de parking ziet het bestuur als welgekomen. “Er is een zekere parkeerdruk in de Laan I, maar ook in het bovenste gedeelte van de Opperstraat”, luidt het. “Daarna staan we dicht bij een extra doorgang naar het Liedekerkebos in die omgeving en dan is er dus onmiddellijk een parking aanwezig.” De witte villa zou ook overeind kunnen blijven. “Er is de problematiek met kinderopvang De Bijtjes die hun locatie misschien moeten verlaten. We zijn aan het onderzoeken of zij hun activiteiten in die woningen kunnen verderzetten.”

Sociale kruidenier of vluchthuis

Titelvoerend schepen en parlementslid Katia Segers (sp.a) heeft zelf ook een suggestie. “Tijdens een werkbezoek aan het CAW Halle-Vilvoorde stelde ik vast dat men daar met een historische achterstand kampt die ze maar niet bijgewerkt krijgen”, klinkt het. “Ze verrichten belangrijk werk met zeer beperkte middelen. Zo is er hier bijvoorbeeld alleen in Halle een vluchthuis voor mishandelde vrouwen. Zelf heb ik ook al gezocht naar een onderkomen voor een vrouw die werd geslagen door haar echtgenoot en ik stelde vast hoe moeilijk het is. Daarnaast zou het CAW ook graag een sociale kruidenierswinkel starten en zoekt men daarvoor ook een locatie. Door de coronacrisis zien we hoe de voedselbanken overbevraagd worden. Om al deze redenen zou ik het college ook willen vragen om contact op te nemen met het CAW om de mogelijkheden te bekijken.”

Invulling nog niet aan de orde

Maar voorlopig staat nog niets vast voor een invulling, dat benadrukte gemeenteraadsvoorzitter Etienne Schouppe (CD&V). “Van zodra we het effectief binnen het patrimonium van onze gemeente kunnen rekenen, dan kunnen we zoeken naar een bestemming”, sprak hij. “Alle aandachtspunten die de burgemeester al aanhaalde en suggesties worden samengebracht en dan kan gekeken worden naar een adequate bestemming.”