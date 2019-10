Gemeente wil betere verlichting in Warandepark en vraagt politie er regelmatig te patrouilleren Tom Vierendeels

10 oktober 2019

11u05 3 Liedekerke Naast bewakingscamera’s die de vier TARL-gemeenten zullen aankopen treft het gemeentebestuur ook zelf veiligheidsmaatregelen in de gemeente. Er komt betere verlichting in het park en de politie werd al gevraagd om er vaker te passeren. Dat blijkt uit het antwoord van de burgemeester op een vraag van N-VA.

Op de jongste gemeenteraad gaf oppositieraadslid Kasper Daem (N-VA) aan dat er een plan van aanpak ontbreekt. “Zowel voor het Warandepark en met uitbreiding voor heel Liedekerke missen we zo’n plan”, klonk het. “Er waren onlangs nog twee of misschien zelfs drie incidenten in het park waaronder de vrouw die beroofd werd en de schoolgaande jeugd die bedreigd werd. Wij eisen een kordate aanpak. Onder meer mobiele camera’s kunnen voor een afschrikeffect zorgen. Bovendien helpen ze niet enkel voorkomen, maar ook vaststellen en zijn ze een hulp bij het oplossen van feiten. De politie patrouilleert er veel, maar het valt op dat de jongeren langs de andere kant weglopen als ze een combi in het oog krijgen. Een camera kan zichzelf terugbetalen als er enkele sluikstorters mee worden betrapt.”

Van het laatste gegeven maken Ternat, Affligem, Roosdaal en Liedekerke momenteel samen werk van door nog voor 2020 camera’s te willen bestellen via de politiezone. “De feiten die op korte tijd plaatsvonden zijn betreurenswaardig”, antwoordde burgemeester Steven Van Linthout (CD&V). “Maar ik heb de cijfers bij de politie opgevraagd en voor 2018 en 2019 gebeurde er bijna niks noemenswaardig in het park. Wel is het zo dat we daar het veiligheidsgevoel willen verhogen door LED-verlichting te plaatsen in het park. Dat komt ook de zichtbaarheid op camerabeelden ten goede. Daarnaast vragen we aan de agenten die schooltoezicht houden om zowel voor als na die opdracht ook even door het park te gaan. De politie laat ons weten dat er per maand gemiddeld vijftig keer passage is aan het park en in de zomer krijgen de ploegen opdracht om er vaker te passeren.”