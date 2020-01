Gemeente velt geen oordeel over bar en brasserie ‘Op ‘t Hof’: “Voor ons komt dit neer op een weigering” Tom Vierendeels

02 januari 2020

19u43 10 Liedekerke Het gemeentebestuur heeft geen beslissing genomen over het inrichten van een ontmoetingsplaats met parking, café en brasserie ‘Op ‘t Hof’. “Ze weigeren dus eigenlijk het project waarvan we vijf jaar aan het dossier gewerkt hebben”, zegt zaakvoerder Steven Van Bont. “We zijn diep teleurgesteld in de houding van de meerderheid.” Burgemeester Steven Van Linthout: “We keuren het niet goed, maar ook niet af. Hun antwoorden waren gewoon te vaag om tot een beslissing te kunnen komen.”

De afgelopen jaren vonden in de Vijfhoekstraat al succesvolle kerstmarkten en een pop-up zomerbar plaats, maar begin dit jaar hadden eigenaars Steven Van Bont en Annelies Van Droogenbroeck nog groot nieuws. Belangrijk: de behandelde vergunning gaat niet over deze evenementen. Ze wilden in de gebouwen een bar en een café met terras openen en er zijn ook plannen voor een brasserie en twee vergaderzalen. Er is ook een parking met 24 plaatsen voorzien. De afgelopen maanden werd er verder aan het dossier gewerkt en eind 2019 liep het openbaar onderzoek nadat er eerder op het jaar ook vier infomeetings voor buurtbewoners georganiseerd werden. “Op het laatste schepencollege van het jaar moest een beslissing genomen worden”, weet Van Bont. “Maar groot was onze verbazing toen we te horen kregen dat er beslist werd om niet te beslissen. Voor ons wil dat zeggen dat de gemeente het project weigert zonder een standpunt in te nemen. De wettelijke termijn werd ook overschreden.”

Diep teleurgesteld

De eigenaars zijn teleurgesteld. “Diep teleurgesteld in de houding van de gemeente”, klinkt het bij de uitbaters. “Waarom ze geen advies geeft, is ons een raadsel. Afgelopen zomer wilden we met ‘Zomer Op ‘t Hof’ de maatschappelijke draagkracht al eens testen. Het werd een laagdrempelige ontmoetingsplaats. Aan de reacties van mensen en buren konden we alleen maar afleiden dat er een enorm draagvlak is voor een grondige renovatie van het domein. We hebben tijdens de hele procedure ook geen enkele officiële klacht binnengekregen via het omgevingsloket. Vragen hebben we altijd in eer en geweten beantwoord en het voltallige schepencollege kreeg van ons een uiteenzetting. We horen dat ze niet tegen het project zijn, maar dat voelt zo niet aan. Ze hebben tijd genoeg gehad en wij worden tegengewerkt door het trage besluitvormingsproces. Het lijkt dat ze op deze manier geen verantwoording moeten afleggen doordat er geen formele beslissing is gevallen, maar voor ons komt dit neer op een weigering.”

Antwoorden te vaag

“We zijn zeker en vast niet tegen het project”, verduidelijkt burgemeester Steven Van Linthout (CD&V). “Hoe kan je daar tegen zijn? Het is ook een toffe locatie, maar het moet voor de buurt leefbaar blijven. Bovendien waren er wel degelijk klachten omwille van geluid, te veel volk en te weinig parking en dat weten ook de eigenaars. De reden waarom we geen beslissing namen, is dat we we zeer specifieke vragen stelden, maar vervolgens vage antwoorden kregen. We weten bijvoorbeeld niet of de parking voldoende groot zal zijn. Op die manier kunnen wij geen oordeel vellen.”

Van Bont en Van Droogenbroeck tekenen nu beroep aan bij de provincie. “Aangezien ons dossier ijzersterk is”, luidt het. “We zijn er daarom van overtuigd de nodige vergunning te zullen krijgen, maar dat wel het onnodige tijdsverlies.”