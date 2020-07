Gemeente op de vingers getikt over meertalig bericht voor moslims op Facebookpagina Tom Vierendeels

05 juli 2020

18u31 0 Liedekerke De Vaste Commissie voor Taaltoezicht (VCT) tikt de gemeente Liedekerke op de vingers na het publiceren van onder ander een Arabisch bericht op de Facebookpagina. Tegen dat bericht werden drie klachten ingediend die nu gegrond en ontvankelijk werden verklaard. Burgemeester Steven Van Linthout (CD&V) laat weten nog niet op de hoogte te zijn.

Eind april plaatste de communicatiedienst van de gemeente Liedekerke een bericht op de officiële Facebookpagina dat gericht was aan de moslims. Aanleiding was de start van de ramadan en had als bedoeling de moslims aan te zetten tot het naleven van de coronamaatregelen tijdens de voor hun belangrijk religieuze periode. Er werden drie afbeeldingen afkomstig van de moslimexecutieve in het Nederlands, Frans, Engels en Arabisch bij het bericht toegevoegd. Onder het bericht ontstonden discussies met tientallen reacties. Voor het bestuur maakte één persoon het iets té bont waardoor die prompt de wijkagent aan de deur kreeg.

De gemeente verdedigde zich vervolgens in een nieuw bericht. “Onze gemeente kreeg van zowel de provincie, het Agentschap Binnenlands Bestuur (ABB), de Vereniging van Vlaamse Steden en Gemeenten (VVSG) als van het Agentschap Integratie en Inburgering (AgII) de aanbeveling meertalige informatie te verspreiden”, klonk het toen.

Drie klachten

“Aangezien de communicatiedienst voet bij stuk hield en de boodschappen online liet staan werden er drie klachten ingediend bij de Vaste Commissie voor Taaltoezicht”, laten de indieners gezamenlijk weten. Naast Stefaan Vanhuylenbroeck dienden ook Steven Van Ginderdeuren en Eric Van Londersele (Vlaams Belang Liedekerke) en tot slot ook Johan Daelman en Bob Wellens namens de Vlaamse Volksbeweging een klacht in. De klacht werd op 3 juli door de Nederlandse afdeling van de (VCT) ontvankelijk en gegrond verklaard “omwille van het feit dat niet aan de vormvereisten van de vaste adviespraktijk van de VCT is voldaan”.

Er werd onvoldoende benadrukt dat het Nederlands de enige bestuurstaal in Liedekerke is Indieners klacht

“De gemeente Liedekerke heeft in dit dossier niet conform de taalwetgeving gehandeld”, klinkt het bij de indieners. “Er werd onvoldoende benadrukt dat het Nederlands de enige bestuurstaal in Liedekerke is.” De VCT maakt het advies ook bekend aan Bart Somers (Open Vld), Vlaams minister van Binnenlands Bestuur, Bestuurszaken, Inburgering en Gelijke Kansen.

“Politieke blunder”

De indieners van de klacht zullen ook een gezamenlijke verklaring aan burgemeester Steven Van Linthout (CD&V) bezorgen. “We vragen dat de burgemeester in een richtlijn aan alle gemeentelijke diensten klaar en duidelijk stelt dat de bestuurstaal in Liedekerke enkel en alleen het Nederlands is”, staat in die verklaring te lezen. “Een openbaar bericht hierover op de Facebookpagina zouden we op prijs stellen. Specifiek beschouwen we de communicatie in het Arabisch als een politieke blunder van formaat. Dit omdat men met de drie officiële landstalen alle gezinnen in de gemeente bereikt en het daartegenover fout is te denken dat alle moslims het Arabisch machtig zijn. Er zijn er ook van Turkse en mogelijk ook Bosnische, Albanese of Somalische afkomst. De verschillende moslimgezinnen hebben ook nooit een vraag naar enige vorm van ‘faciliteiten’ geuit. Het getuigt ook allesbehalve van efficiënt bestuur als je communicatie start in een taal die je niet machtig bent.”

Verfransing

Tot slot wordt ook gewezen op het Vlaams karakter en de Vlaamse identiteit van Liedekerke. “Onze gemeente is één van de snelst verfransende gemeenten van de provincie”, luidt het. “Volgens cijfers op basis van het rijksregister uit 2018 is 41 procent van onze jongeren tussen 0 en 21 jaar van buitenlandse herkomst. Twee jaar na de gemeenteraadsverkiezingen merken wij niets op van enig Vlaams beleid in Liedekerke. We merken zelfs eerder een toegeeflijkheid op vlak van taal op bij de gemeentelijke communicatiedienst. We zouden daarom in Liedekerke ook graag initiatieven zien die het Vlaams karakter benadrukken en versterken.”

Taal Aktie Komitee

Met het advies in handen zullen de indieners niet onmiddellijk verdere stappen ondernemen. “Maar als de taalwetgeving in de toekomst nog wordt overtreden zullen er mogelijk acties volgen, bijvoorbeeld in samenwerking met het Taal Aktie Komitee (TAK). De strijd om onze taal moet jammer genoeg in de Denderstreek zoals in Liedekerke en Denderleeuw gestreden worden en niet alleen meer in faciliteitengemeenten rond Brussel.”

Burgemeester Steven Van Linthout (CD&V) liet zondagavond weten nog niet inhoudelijk te kunnen reageren op de uitspraak van de VCT aangezien hij zelf nog niet op de hoogte was.