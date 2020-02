Gemeente neemt nieuwe maatregelen om diervriendelijke gemeente te worden Tom Vierendeels

14u30 5 Liedekerke De gemeente Liedekerke gaat een aanvraag indienen om het label ‘Diervriendelijke Gemeente’ van de provincie te kunnen ontvangen. Daarvoor werden tijdens de laatste gemeenteraad nog twee zaken aangepakt. In totaal gaat het om veertien eisen waaraan de gemeente moet voldoen.

“Het gaat eigenlijk om een 2.0 label, want we hadden al een erkenning op zak”, zegt Dirk Lodewijk (sp.a), schepen voor Dierenwelzijn. “Maar de normen zijn verstrengd en we hebben nu van de gemeenteraad groen licht gekregen om officieel een aanvraag tot nieuwe erkenning in te dienen. Om het label te kunnen krijgen moet er wel voldaan worden aan veertien eisen.” Die staan gebundeld in de ‘beginselverklaring diervriendelijke gemeente’.

Poseren

Tijdens de jongste gemeenteraad werden nog twee zaken aangepast om te voldoen aan alle eisen. Zo komt er een verbod op het verkopen van gezelschapsdieren op openbare markten. Daarnaast zal de gemeente geen vergunningen meer verlenen aan kermiskramen met pony’s. Ook komt er een verbod op shows met roofvogels en uilen. Ook mensen laten poseren met een vogel zoals bijvoorbeeld tijdens de braderie wordt verboden.

Huisdieren

Aan tal van andere voorwaarden werd intussen al voldaan. Er is een schepen van een dierenwelzijn en een contactpersoon voor zaken met betrekking tot dieren bij de lokale politie, er is een samenwerking met een dierenasiel, er wordt gebruik gemaakt van diervriendelijk vuurwerk enzovoort. “Waar we nog voor onderhandelen met de huisvestingsmaatschappijen is het toelaten van huisdieren in sociale huurwoningen”, zegt Lodewijk. “We zouden gaan tot een toelating voor huisdieren tot tien kilogram zoals dat bij de gewestelijke huisvestingsmaatschappij al toegelaten is.”