Gemeente neemt beslissing: geen Kermis Opperstraat dit jaar Tom Vierendeels

25 augustus 2020

12u16 8 Liedekerke Het gemeenbestuur en de lokale politie hebben beslist om Kermis Opperstraat en de jaarmarkt in oktober niet te laten plaatsvinden, vanwege de coronamaatregelen. Volgens het bestuur kan er om verschillende redenen niet voldoen worden aan de verschillende regels wat de organisatie onmogelijk maakt.

“Het maximale bezoekersaantal in de vrij smalle feestzone in de Opperstraat is moeilijk te controleren”, legt de gemeente uit in een persbericht. “Daarnaast is er een complexe mix van attracties, handelaars, horecazaken, verenigingen enzovoort. Het maakt het ook moeilijk de regels hier toe te passen zoals dat bediening alleen aan tafel mag gebeuren en er een beperkt aantal bezoekers is toegelaten in een café of in een tent. We hebben verschillende alternatieven onderzocht en geëvalueerd, maar we hebben maandag uiteindelijk de moeilijke knoop doorgehakt om dit jaar geen kermis en jaarmarkt te organiseren. Geen eenvoudige beslissing.”

Kermis ‘Deppestroat’, met de gebruikelijke ‘op en af’, en de jaarmarkt lokken elk jaar duizenden bezoekers naar Liedekerke. “Alle Liedekerkenaren kijken uit naar dit ultieme feestweekend”, gaat het verder. “Het is een totaalbeleving die ook ver buiten de gemeentegrenzen veel aantrek heeft. Ieder jaar opnieuw is dit het belangrijkste en grootste evenement in onze gemeente. Maar we kijken nu dus liever uit naar een meer stabiele situatie om Kermis Opperstraat te organiseren.”

Alternatieven

“Wij beseffen dat dit voor de Liedekerkenaar, onze handelaars en verenigingen en al zeker voor de foorkramers geen prettig nieuws is, maar we hopen op begrip”, gaat het verder. “We blijven wel inzetten op kleinschalige en controleerbare evenementen en zullen ook clubs en verenigingen verder op weg helpen om hun activiteiten weer te laten opstarten.”

Kermis Opperstraat en de jaarmarkt zullen in 2021 van 1 tot 4 oktober doorgaan.