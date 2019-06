Gemeente Liedekerke organiseert eerste zwerfvuilactie (en zoekt nog naar helpende handen) Michiel Elinckx

04 juni 2019

16u30 8 Liedekerke Op zondag 23 juni organiseert de gemeente Liedekerke zijn eerste zwerfvuilactie. Samen met de inwoners wil de gemeente de handen in elkaar slaan om de straten proper te krijgen.

Iedereen die de handen uit de mouwen wil steken, wordt verwacht in GC Warande vanaf 9 uur. De gemeente voorziet alle materiaal - van handschoenen en grijpers tot vuilniszakken - om aan de slag te gaan. Deelnemers kunnen verschillende routes kiezen, waar ze het zwerfvuil van de grond rapen. Rond de middag wordt iedereen terug verwacht in GC Warande om te genieten van een welverdiende receptie met hapjes en drankjes als dank voor het harde werk. Inschrijven kan tot de dag zelf via milieu@liedekerke.be.