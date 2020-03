Gemeente gaat voor derde keer op 13 jaar tijd nadenken over herinrichting van het centrum Tom Vierendeels

12 maart 2020

05u35 0 Liedekerke Het gemeentebestuur is van plan om opnieuw na te denken over een herinrichting van het centrum. Concreet gaat het om het Gemeenteplein zelf en enkele tientallen meters van de straten die uitgeven op ‘de plesj’. Het dossier sleept al sinds 2007 aan en het is nu de derde poging die wordt ondernomen.

Het bestuur gaat volgende week de goedkeuring van de gemeenteraad vragen om een samenwerking aan te gaan met de intergemeentelijke kwaliteitskamer. Dat is een expertenpool van Haviland die gemeenten bijstaat bij omgevingsdossiers die een bepaalde impact of moeilijkheidsgraad met zich meebrengen. Experten op vlak van erfgoed, ruimtelijke ordening, milieu enzovoort maken daar deel van uit. “We hebben al een eerste keer rond de tafel gezeten tijdens een startvergadering om kennis te maken”, verduidelijkt burgemeester Steven Van Linthout (CD&V). “We gaan de gemeenteraad nu vragen of we een overeenkomst kunnen aangaan met de kwaliteitskamer.”

Nog geen enkel idee

De gemeente wil zich door de experten laten bijstaan en vertegenwoordigen om de plannen uit te werken. “Voorlopig hebben we gewoon een blanco blad en is er nog geen enkel idee waar we naartoe willen”, vervolgt van Linthout. “Eens de eerste plannen klaar zijn zullen we daarmee naar de bewoners en handelaars trekken. Het is de bedoeling om een kwaliteitsvol, aangenaam en leefbaar centrum te ontwikkelen. Ook aan de grote passage van wagens die we momenteel te verduren krijgen in het drukbezochte centrum brengen we mee in rekening. Een timing is er niet: we nemen onze tijd want het moet goed zijn.”

Met een ontwikkeling werd in 2007 al een eerste keer naar de gemeenteraad gekomen. Die plannen werd stopgezet en een tweede poging werd in 2017 ook afgeblazen. Toen bleek er geen draagvlak te zijn. Het is dus de derde keer dat het gemeentebestuur een poging onderneemt.