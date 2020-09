Gemeente gaat koek van 160.000 euro verdelen onder verenigingen, aanvragen kunnen nu ingediend worden Tom Vierendeels

27 september 2020

13u54 5 Liedekerke De gemeente heeft een plan klaar voor de verdeling van het geld dat het van de Vlaamse overheid ontving om verenigingen te steunen. In totaal kan het bestuur 159.529,06 euro verdelen om de verschillende verenigingen een steuntje in de rug te geven tijdens de coronacrisis. Bedoeling is dat de verenigingen het geld voor de jaarwisseling hebben.

Enkele maanden geleden raakte bekend dat de Vlaamse overheid geld uit het noodfonds voor cultuur, jeugd en media ging verdelen over de verschillende gemeenten. Gemeentebesturen mogen kiezen op welke manier zij dat geld verder verdelen. “We hebben daar deze zomer naarstig aan gewerkt en hebben de verenigingen aangeschreven met de vraag om deel te nemen aan een enquête”, sprak Cultuurschepen Hans Eylenbosch (sp.a) op de jongste gemeenteraad. “We wilden vooral nagaan wat hun behoeftes zijn in het kader van de coronacrisis en dat hebben we geanalyseerd en op basis daarvan een puntensysteem uitgewerkt.”

Daarbij wordt rekening gehouden met verschillende pijlers. “Enerzijds vroegen we de verenigingen wat hun inkomsten waren sinds het begin van de coronaperiode en 31 augustus”, gaat Eylenbosch verder. “Ook de vaste kosten die ze moesten maken werd doorgegeven. Daarnaast moesten verenigingen meegeven wat ze aan extra zaken hebben georganiseerd en welke extra kosten ze hiervoor hebben gemaakt. Tot slot bekijken we hun werkingsgebied: is dat alleen Liedekerke of ook in randgemeenten of in de wijdere omgeving?” In totaal kreeg de gemeente het antwoord van 28 verenigingen.

Dat reglementen en de werking van het puntensysteem komt op de website van de gemeente Liedekerke en zal ook uitgestuurd worden naar alle verenigingen. Zij kunnen dan voor 30 oktober een officiële aanvraag indienen. De gemeente hoopt het geld ten laatste tegen het einde van het jaar te beschikking van de verenigingen te kunnen stellen.

Katia Segers (sp.a) vroeg zich wel af waarom 31 augustus als einddatum werd gekozen. “Dat terwijl de coronacrisis toch veel langer duurt?”, klonk het. “Die duurt nog maandenlang – allicht nog een jaar. Bijvoorbeeld toneelvereniging De Motoen heeft al beslist nog altijd niets te organiseren.” Eylenbosch antwoordde dat er in de toekomst nog met projectsubsidies kan worden gewerkt voor toekomstige activiteiten. Daarnaast zullen de normale subsidies blijven doorlopen, ook al zal de gemeente mogelijk minder geld in kas hebben. Het punt werd goedgekeurd door de meerderheid. N-VA en Vlaams Belang hadden bij de behandeling dit punt de zaal al verlaten.

De subsidie kan door verenigingen aangevraagd worden vanaf maandag 28 september tot en met vrijdag 30 oktober. Dat kan via het formulier op de website.