Gemeente belt tachtigplussers op om hun eenzaamheid te doorbreken en te polsen naar de noden Tom Vierendeels

27 maart 2020

16u43 5 Liedekerke De gemeente Liedekerke heeft het initiatief genomen om alle bejaarden uit de gemeenten één voor één op te bellen. Ze willen daarmee de eenzaamheid wat doorbreken, maar tegelijk ook polsen naar eventuele noden.

Begin deze week werd gestart met het opbellen van alle negentigplussers in de gemeente en dan vooral de alleenstaanden. Nadien werden ook de tachtigplussers opgebeld. Het personeel van de gemeente voert deze taak uit omdat de oudere alleenstaanden in een sociaal isolement terechtkomen. Maar niet alleen de eenzaamheid wordt zo doorbroken, ook de noden worden in kaart gebracht. En daar valt een rode draad in te trekken: problemen met het doen van de boodschappen en het gevoel van eenzaamheid dat in de loop van de namiddag toeneemt. Voor dat laatste zal personeel van de gemeente, bijvoorbeeld de redders van het gesloten zwembad, de ouderlingen ‘s namiddags een bezoekje brengen of opbellen.

Wie de gemeente niet kon bereiken, zal een brief in de bus krijgen waarop de mensen kunnen aanduiden of ze hulp nodig hebben. De bejaarden kunnen die brief dan aan hun ruit hangen of in de bus van een buur steken. Als je iemand weet die hulp nodig heeft, kan je de gemeente op de hoogte brengen door te bellen naar het nummer 1770 of een mailtje te sturen naar 1770@liedekerke.be.

