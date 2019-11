Geen straf voor ontgoochelde man die ex-werkgever afperste WHW

04 november 2019

15u59 0 Liedekerke Een 39-jarige man uit Liedekerke is zonder straf weggekomen na een poging afpersing. De man dreigde ermee zijn ex-werkgever aan te geven bij de fiscus als deze hem geen 50.000 euro zou betalen. De rechter zag genoeg verzachtende omstandigheden om hem de opschorting te verlenen.

De man werkte als onderaannemer in de isolatiebranche. Behalve wat strubbelingen met de vrouw van de hoofdaannemer verliep alles naar wens. Toen hij op 5 mei 2017 merkte dat de sloten veranderd waren van de kantoren had hij geen argwaan. Hij besloot van thuis uit te werken maar daar werd hij verrast door een gerechtsdeurwaarder die hem zijn C4 kwam overhandigen. Ondanks meerdere berichten en telefoontjes naar zijn werkgever kreeg hij geen antwoord.

Bij een gezellige avond onder vrienden - met wat alcohol erbij - besloot hij nogmaals een sms te sturen. “Je hebt nog mijn vrachtwagen en ander materiaal. Betaal mij er 50.000 euro voor”, was het eerste deel van de sms. Het vervolg zou hem heel wat ellende opleveren. “En als je dat niet betaalt zal ik eens een boekje opendoen bij de bijzondere belastingsinspectie”, voegde hij er immers nog aan toe.

Zijn ex-werkgever diende prompt klacht in voor afpersing. “Een stommiteit. Ik wilde gewoon weten waarom hij mij zo plots had ontslagen”, sloeg hij mea culpa ter zitting. De rechter had begrip voor de omstandigheden waarin hij de sms stuurde en besloot hem geen straf te geven.