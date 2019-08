Geen fusieplannen op tafel, “financiële schuld bouwen we mondjesmaat af” Tom Vierendeels

15u36 0 Liedekerke Burgemeester Steven Van Linthout (CD&V) reageert op de financieel ongezonde situatie van de gemeente. De Tijd noemt Liedekerke onder meer hierdoor ‘fusierijp’, samen met 43 andere Vlaamse gemeenten. “We bouwen de schuld mondjesmaat af, maar een fusie is niet noodzakelijk”, luidt het.

De Tijd stelde zelf drie criteria op om na te gaan of het voor een gemeente al dan niet aangewezen is om een fusie te overwegen. In eerste instantie werd gekeken naar gemeenten met minder dan dan 15.000 inwoners en tot die groep hoort Liedekerke met 13.188 inwoners. Daarnaast komen twee parameters aan bod die betrekking hebben tot de financiële gezondheid van de gemeente. Die blijkt in Liedekerke niet al te best te zijn. Zo is er enerzijds een schuld van 1.369 euro per inwoner en bedraagt de autofinancieringsmarge -12,6. Dat laatste cijfer toont hoeveel budget een gemeente heeft wanneer de leninguitgaven afgetrokken worden van wat een gemeente overhoudt uit de dagelijkse werking. “Een historische erfenis”, verduidelijkt burgemeester Van Linthout. “We bouwen die schuldgraad ieder jaar mondjesmaat af. Op deze manier hebben we nog voldoende slagracht om onze gemeente draaiende te houden en te vernieuwen. Nieuwe schulden worden zo ook niet opgebouwd. Mochten we de schuld in grote stappen willen doen dalen, zouden we te drastische besparingen moeten doorvoeren en dat willen we niet. We willen het gemeentegeld met andere woorden optimaal laten renderen om onze burgers te dienen, maar anderzijds bouwen we onze schulden wel af.”

Is een fusie aan de orde? “Dat ligt niet meteen op tafel en hangt voor een deel af van wat er hogerhand zal worden beslist – gedwongen fusies zeg maar”, gaat de burgemeester verder. “Het is wel zo dat de gemeenten meer en meer onder druk komen te staan aangezien zij zelf voor meer dingen moeten instaan, bijvoorbeeld voor zaken die vroeger door Vlaanderen financieel ondersteund werden. Door nauwe samenwerkingen met omliggende gemeenten zijn wij steeds op zoek naar opportuniteiten. Een fusie hoeft dan ook noodzakelijk niet.”