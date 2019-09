Gedaan met sukkelen: rolstoelgebruikers kunnen nu makkelijker Liedekerkebos betreden Tom Vierendeels

25 september 2019

12u11 0 Liedekerke Mindervaliden in een rolstoel kunnen voortaan makkelijker het Liedekerkebos betreden. De ingangen werden aangepast zodat je perfect naar binnen kan rollen. “Sommigen zaten zelfs als eens volledig geblokkeerd”, weet een rolstoelgebruiker. “Goed dus dat het is aangepast.”

Mario Roelant (54) is een frequente bezoeker van het Liedekerkebos. “Ik woon er maar op een kilometer van”, verduidelijkt hij. “Een café of uitstap naar de stad zijn moordend voor mij. Daarom trek ik de dagelijks natuur in waar ik ook gesprekken kan hebben met andere mensen. Ik neem foto’s van bijvoorbeeld reeën, vogels of paddestoelen en die plaats ik dan in de Facebook-groep I <3 LikertCity.”

Maar het betreden van het bos was geen evidente opdracht. Mario vroeg daarom om een aanpassing. “Het gemeentebestuur besprak de zaak met de boswachter en het Agentschap Natuur & Bos (ANB)”, laat het bestuur weten. “Boswachter Tom Brichau nam contact op met Mario om de pijnpunten te bespreken. In navolging daarvan hebben arbeiders van het ANB de toegangen aangepast. Aan de hoofdingang werden de L-vormige ingangen vervangen door een rechte ingang. Aan de ingang in Ternat werd de grond gelijk gemaakt omdat er kantelgevaar was.”

“Een zeer goede zaak”, knikt Mario. “Instellingen komen soms met groepen van tien tot wintig personen langs. De begeleiders moesten al hulp bellen voor mensen die in de sluis vast kwamen te zitten met hun rolstoel. Knuppelpaadjes, prestigieuze ingangen enzovoort zijn niets voor ons. Ook mensen met een kinderwagen ondervinden hier hinder van.”

Maar het kan nog beter. “Ieder moet dat voor zich aanvragen”, vindt Mario zelf. “Zo kan de weg in het bos bijvoorbeeld ook nog beter aangelegd worden voor iemand die een gebroken rug heeft en in een rolstoel zit. Iedereen kan die kleine aanpassingen aanvragen om zo tot een compleet geheel te komen.” De gemeente laat alvast weten dat de paden in het bos in de nabije toekomst nog heraangelegd en verbeterd zullen worden.