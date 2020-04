Fietsendief aan station van Liedekerke krijgt pv voor... niet-essentiële verplaatsing Tom Vierendeels

15 april 2020

10u41 5 Liedekerke In de Nijverheidszone Begijnenmeers in Liedekerke is een man opgepakt die kort voor zijn arrestatie een fiets had gestolen aan het station. De fiets en een gestolen slijpschijf had hij nog bij zich. Het was een dispatchter van de NMBS die de dader via de camera’s op heterdaad kon betrappen.

Vanuit de dispatching van de NMBS werd zondagavond rond 19 uur gebeld naar het noodnummer 101 om melding te maken van een fietsdiefstal aan het station van Liedekerke. De medewerker kon de diefstal live volgen via de bewakingscamera’s en kon daardoor ook een goede beschrijving van de dader meegeven aan de politie. De politiezone TARL snelde ter plaatse en kon de verdachte onderscheppen in de Nijverheidszone Begijnenmeers. Hij had de fiets nog bij zich, net als een slijpschijf die in 2019 in Ranst werd gestolen.

De man werd op maandag voor de onderzoeksrechter geleid, maar het is niet duidelijk of hij werd aangehouden. Er wordt wel onderzocht of de man aan andere fietsdiefstallen kan worden gelinkt. Tot slot kreeg hij van de politie ook een proces-verbaal voor een niet-essentiële verplaatsing.