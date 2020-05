Fietsbingo en spelwandeling door de gemeente Liedekerke Tom Vierendeels

20 mei 2020

10u07 0 Liedekerke Het Huis van het Kind heeft een ‘fietsbingo’ en een ‘spelwandeling’ opgesteld die gezinnen in groep kunnen doen. Ze komen er ter vervanging van de activiteit in het kader van de ‘Week van de Opvoeding’.

Nog geen plannen tijdens het verlengd weekend? Dan kan je met het hele gezin eropuit trekken om te wandelen of te fietsen. Traditiegetrouw vindt van 16 tot 23 mei de ‘Week van de Opvoeding’ plaats en ook Liedekerke had een activiteit op 17 mei gepland. Helaas moest die ook afgeblazen worden omwille van de coronamaatregelen. Maar niet getreurd, want het ‘Huis van het Kind’ werkte alternatieve activiteiten uit. Die kunnen deze week uitgevoerd worden, maar blijven ook tijdens de zomermaanden nog te doen.

Een fietsbingo is een eerste activiteit waarbij gezinnen zelf kiezen waar en hoe lang ze fietsen. Bedoeling is om de bingokaartjes met twaalf plaatsjes af te drukken. Daarnaast werd twee wandelingen uitgestippeld: één van drie kilometer en één van zeven kilometer. Onderweg moeten opdrachten uitgevoerd worden en indien je dit correct doet kan je een kleine verrassing vinden.

De wandeling en fietstocht binnen de Week van de Opvoeding zijn nog tot en met zondag 24 mei uit te voeren. Meer informatie is te vinden op de website van de gemeente Liedekerke.