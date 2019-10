Ex-agent volgt Lander Van Leuven (N-VA) op in Liedekerkse gemeenteraad Tom Vierendeels

11 oktober 2019

14u38 1 Liedekerke Kim Van Muylem (36) zal voor N-VA de plaats van Lander Van Leuven (33) innemen in de Liedekerkse gemeenteraad. Lander zegt de gemeentepolitiek niet meer te kunnen combineren met zijn job als verkeersleider en neemt daarom afscheid. Kim zelf is bedrijfsleider en werkte in het verleden als agent bij de politiezone TARL.

Lander Van Leuven zetelde sinds 2013 in de Liedekerkse gemeenteraad. “Het combineren van mijn werk als verkeersleider bij Infrabel en het degelijk voorbereiden van de gemeenteraad bleek niet langer werkbaar”, zegt hij. “Ik kan mij dus niet meer voor honderd procent inzetten en dat wil ik de Liedekerkenaren niet geven. Het waken over de natuur die ons nog rest in Liedekerke blijft me wel nauw aan het hart liggen.”

Opvolger Kim Van Muylem kwam in oktober vorig jaar voor het eerst op voor N-VA en haalde 409 voorkeurstemmen. Hij was agent bij de politiezone TARL en richtte nadien het sport medisch bedrijf Sport Solutions op. Hij wil zich inzitten voor een veiliger Liedekerke en een betere ondersteuning van lokale handelaars en sportclubs. “Er is nood aan een verbeterde infrastructuur en accommodatie voor Liedekerkse sportverenigingen”, klinkt het. “Ook de lokale middenstand verdient het om opnieuw opgekrikt te worden aangezien zij de bouwstenen van onze gemeente zijn.” Kim is ook bestuurslid bij N-VA Liedekerke en is verantwoordelijk voor de ledenwerking. Hij zal op 24 oktober de eed afleggen als nieuw gemeenteraadslid.