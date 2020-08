Esmée maakt viergeslacht compleet én opmerkelijk: de vier generaties wonen allen samen Tom Vierendeels

21 augustus 2020

14u48 4 Liedekerke Esmée, het dochtertje van Leslie Devry (23) en Michael Hausman, vervoledigt in Liedekerke een viergeslacht. Het meisje stelt het goed. Opmerkelijk: de vier generaties wonen allemaal samen in hetzelfde huis.

Op 27 juli werd Esmée geboren, het dochtertje van Leslie en Michael. “En met dit heuglijk nieuws is ons viergeslacht compleet”, glundert de jonge mama. “Zowel wij, mijn ouders en vooral mijn grootmoeder zijn bijzonder trots op dit viergeslacht.” Leslie woont samen met haar broer bij haar ouders Filip Devry en Sandra Gorissen in Liedekerke. “En sinds zeven jaar wonen ook mijn grootouders bij ons in”, luidt het. “Marie-Thérèse Storm (83) is de trotste overgrootmoeder.” Esmée woog bij de geboorte 3,8 kilogram en was vijftig centimeter groot. Het was een zware bevalling, maar zowel moeder als kind stellen het nu goed zodat iedereen met volle teugen kan genieten van het kleine wonder.