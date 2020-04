Elf coronapv’s uitgeschreven op vier locaties Tom Vierendeels

08 april 2020

16u14 13 Liedekerke De lokale politiezone TARL heeft op maandag en dinsdag in totaal elf personen geverbaliseerd voor corona-inbreuken. Dat gebeurde op vier verschillende locaties op het grondgebied. Onder meer voetballende jongeren moeten een boete betalen.

Op maandag kreeg een man op de Bunkerweide in Roosdaal een proces-verbaal voor een niet-essentiële verplaatsing. Hij had zijn bromfiets genomen om uit te rusten op een bankje. Diezelfde dag werden vijf jongeren betrapt op het voetbalveld in de Sportlaan in Liedekerke. Nochtans is die site afgesloten met politielint. Ze kregen alle vijf een pv voor een niet-essentiële verplaatsing en samenscholing.

Daags nadien werden drie minderjarigen aangetroffen op een voetbalplein in de Muilemlaan in Ternat. Ook zij kregen een proces-verbaal voor niet-essentiële verplaatsingen en een inbreuk op het samenscholingsverbod. In Affligem controleerde een patrouilleploeg een verdachte wagen op de parking van de Bellekoutersite. De twee inzittenden verklaarden samen op zoek te zijn naar werk en stopten onderweg om een sigaret te roken op de parking. Ook zij kregen een proces-verbaal voor een niet-essentiële verplaatsing.