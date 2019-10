Dronken motorrijder na crash tegen wagen met 2,19 promille: “Ik heb nog dorst” Bart Kerckhoven

30 oktober 2019

10u27 5 Liedekerke Een motorrijder die net voordien crashte tegen een wagen verraste de hulpverleners die hem vorig jaar de eerste zorgen toedienden met een wel heel vreemde opmerking.

F. had al enkele glazen verzet toen hij op 14 oktober vorig jaar ’s nachts met zijn motor tegen een wagen crashte op de Gravenbosstraat in Liedekerke. De hulpdiensten kwamen ter plaatse om de motorrijder te helpen en die antwoordde laconiek dat hij nog dorst had. De politie noteerde zijn vreemde opmerking in het proces-verbaal. Hij bleek uiteindelijk 2,19 promille alcohol in het bloed te hebben. “Mijn cliënt is een grappig man”, vertelde zijn advocaat in de rechtbank. “Het was er erg donker op die straat en daardoor zag hij die wagen te laat.”

Rechter Johan Van Laethem tilde wel zwaar aan het feit dat de man eerder al voor vluchtmisdrijf én voor alcohol in het verkeer veroordeeld was. “Dit had ook helemaal anders kunnen aflopen”, aldus Van Laethem. De man kreeg een boete van 2.000 euro en een rijverbod van zes maanden. Hij krijgt ook twee jaar een alcoholslot.