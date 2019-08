Driedubbel feest: grootmoeder, dochter en kleindochter op dezelfde dag jarig Tom Vierendeels

25 augustus 2019

18u28 10 Liedekerke Drie dubbel feest deze week bij de familie Rauwet. Grootmoeder, dochter en kleindochter vieren alle drie op 27 augustus hun verjaardag. Een uniek fenomeen, al valt de kans door tal van factoren moeilijk te berekenen. “We vier alle drie feest, maar de aandacht gaat wel altijd naar de jongste”, klinkt het.

Op 27 augustus 1958 werd Marina Asselman geboren. Ze had toen nog geen flauw idee dat ze aan de grond van iets uniek zou liggen. Tot in 1984 haar dochter Liesbeth Rauwet geboren werd, ook op een 27 augustus. “Eigenlijk heb ik er tijdens de zwangerschap nooit echt rekening met die datum gehouden”, vertelt Marina. “Liesbeth was ook vroeger dan de 27ste uitgerekend. Net voor en met de bevalling denk je daar ook niet over na, maar nadien waren we super blij. Onze verjaardagen vierden we altijd samen waardoor we 32 jaar dubbel gefeest hebben. En nu sinds drie jaar is dat dus driedubbel feest.” Want op 27 augustus 2016 zag de kleine Elenia Rauwet het levenslicht. Zij is het dochtertje van Stijn Rauwet, de zoon van Marina. Hierdoor zijn de drie verjaardagen niet in een driegeslacht te vinden, wat het uiteraard nog unieker zou maken.

Liesbeth heeft het alleszins nooit een probleem gevonden. “Ik heb altijd gezegd dat ik haar geen cadeau meer moet kopen, want het mooiste verjaardagscadeau heeft ze al gekregen”, lacht ze. “De verjaardagen hebben we ook altijd samen gevierd. Nooit ben ik op stap gegaan om die van mij te vieren met vrienden. Dat gebeurde uiteraard ook, maar voor het uitgaan of op de 27ste zelf is het altijd een familiefeestje geweest.” Eentje dat drie jaar geleden dus wel wat intiemer was. “De dag voordien waren we nog bij de gynaecoloog geweest”, zegt Stijn. “Het zou nog niet voor direct zijn zei hij. Met die datum ben je dan inderdaad niet zo bezig. Je denkt vooral aan de bevalling en hoopt dat die goed verloopt zodat iedereen in goede gezondheid is. Maar ‘s avonds kwam de bevalling toch onverwachts op gang en ‘s nachts werd Elenia geboren. Ik belde mijn moeder op en zei: ‘Proficiat met uw verjaardag, grootmoeder’. Haar frank viel niet direct, maar het begon dan toch te dagen.” Elke Paeleman, de mama van Elenia, dacht er wel over na. “Toen de dag uitgerekend werd, was het vooral heel grappig”, zegt ze. “Maar we geloofden er eigenlijk niet in. Je hoopt het een beetje, maar denkt er niet te veel bij na. Maar goed, de familiefeestjes zijn een tof gevolg van het speciale fenomeen. De drie meisjes zijn ook helemaal weg van elkaar.”

En sindsdien is het bij Stijn altijd feest met de familie. “En de jongste ging eigenlijk altijd met de aandacht lopen op die feestjes”, zegt hij. “Dat was dus altijd mijn zus, maar sinds drie jaar staat Elenia in de spotlight. We houden dus een feestje bij ons thuis, maar dit jaar plannen we ook nog een uitstap naar de zee. Zo kan Elenia naar Plopsaland en ook een etentje met de familie staat nog op de agenda. Of er in de toekomst iets speciaal zal gedaan worden? Het idee speelde wel al eens om allemaal samen op verlof te gaan om daar de verjaardag te vieren, maar dat zal de toekomst uitwijzen.”