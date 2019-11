Driedaags event voor Warmste Week met Wim Souttaer, een schlagernamiddag met Davy Gillis en Sergio en een kindernamiddag Tom Vierendeels

07 november 2019

Liedekerke Hans Jünger organiseert eind december een driedaags evenement in GC Warande. Allemaal Warm vindt plaats in het teken van De Warmste Week om geld in te zamelen voor twee goede doelen uit Liedekerke en Roosdaal. Een fuif op vrijdag, een avond vol ambiance om zaterdag en een schlagernamiddag op zondag moeten Liedekerke aan het dansen krijgen.

Hans heeft de afgelopen weken met hulp van verschillende partners een programma in elkaar gebokst waarbij iedereen aan zijn trekken komt. Vorig jaar organiseerde Hans al een evenement in Denderleeuw waarbij 15.750 euro winst geschonken kon worden aan de Koning Boudewijnstichting. Dit jaar zal de opbrengst verdeeld worden onder De Valier uit Liedekerke en het MPC Sint-Franciscus uit Roosdaal. Die laatste zou het geld graag investeren in een interactief leerbord, een zogenaamd BelevenisBord, voor onder meer kinderen met leerstoornissen.

Programma

Op vrijdagavond 20 december wordt er vanaf 18 uur gestart met een fuif met onder andere Borokov, Checkpoint Charlie en dj George V. Dansgroepen Jopada en Helicon zetten zaterdag vanaf 11 uur de toon met dansoptredens en gaat er ook aandacht naar kinderen met een beperking. Zo komt ook een oldtimerclub langs waarmee de kinderen een rondrit kunnen maken. ‘s Avonds vanaf 17 uur is het opnieuw feest met onder meer Wim Souttaer & Charles Van Domburg, Vinegar 6 en dj Touchez.

De ‘warmste schlagernamiddag’ start zondag om 13 uur. Bedoeling is een Vlaams festival te serveren met zowel lokale als nationale vedetten. Sasha en Davy Gilles en Sergio bevestigden intussen al hun komst.

Het volledige programma, ticketverkoop en meer informatie is terug te vinden via de Facebook-pagina van het evenement.