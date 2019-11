Drie verdachte mannen opgepakt nadat buur opmerkt hoe ze werfmachines bekijken Tom Vierendeels

26 november 2019

16u27 0 Liedekerke De lokale politie heeft drie verdachte mannen kunnen arresteren nadat een alerte buurtbewoner het trio had opgemerkt. Het trio werd opgemerkt toen ze werfmachines in de Beukenlaan aan het bekijken waren. Een persoon gaf een valse naam, was in het bezit van cannabis en bleek uiteindelijk onder voorwaarden vrij te zijn.

Het was een inwoner die zaterdagavond rond 23 uur opmerkte hoe drie mannen zich nogal verdacht gedroegen toen ze werfmachines aan het bekijken waren. Een patrouille snelde ter plaatse en kon twee personen aantreffen, maar een van de twee sloeg onmiddellijk op de vlucht. De twee andere verdachten konden uiteindelijk later op de avond opgepakt worden. Een van de twee was niet in het bezit van zijn identiteitskaart en gaf bij zijn arrestatie een verkeerde naam op. Hiervoor werd een proces-verbaal opgesteld. De derde verdachte kon in de Opperstraat worden opgepakt. Hij was in het bezit van een gebruikershoeveelheid cannabis en bleek onder voorwaarden vrij te zijn. Ook tegen hem werd proces-verbaal opgemaakt voor het schenden van zijn voorwaarden en voor drugsbezit.