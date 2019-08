Dikke bloedworst uit de Denderstreek van Slagerij Uyttersprot: “Met de feestdagen vliegen de snollen met kilo’s de deur uit” HLN kiest Hét Streekproduct 2019 Redactie

31 augustus 2019

07u01 0 Liedekerke Slagerij Uyttersprot in Liedekerke staat al zeventig jaar bekend om zijn dikke bloedworst uit de Denderstreek, beter bekend als ‘snol’. Vooral in de winter is het een veel gekocht aperitiefhapje. “Het familierecept wordt van generatie op generatie doorgegeven en er is in al die jaren niets aan veranderd”, zegt slager Hedwig Uyttersprot.

Wie slagerij Uyttersprot zegt, zegt ook ‘snol’. Niet in de slechte betekenis van het woord, maar het is in de volksmond de naam van een dikke bloedworst. Vlam kwam met de nieuwe benaming op de proppen. “Het valt wat te vergelijken met zwarte pensen”, legt slager Hedwig Uyttersprot (68) uit. “Maar onder andere met extra veel sjalotjes in verwerkt. De ingrediënten? Bloed, vlees, brood en uien. En een kruidenmengeling, maar die precieze samenstelling is een familiegeheim. Alles gaat samen in een dikke varkensdarm. Daardoor is de snol groter en sappiger dan een gewone pens, want bij die laatste gaat het om een dunnere darm. Het is niet het fijnste werk, moet ik toegeven. Er komt veel werk bij kijken en vooral veel afwas”, lacht Hedwig.

Het vlees gaat in een dikke varkensdarm. Daardoor is de snol groter en sappiger dan een gewone pens. Het is niet het fijnste werk, moet ik toegeven. Er komt veel werk bij kijken en vooral veel afwas Hedwig Uyttersprot

Aperitiefhapje

Het recept van de kruidenmengeling werd door Hedwigs vader uitgedokterd. “En hij gaf ze mee aan mij”, vertelt de slager. “Het recept is al zo lang ongewijzigd gebleven, wat meteen ook de grote sterkte van het product is. Snol is eigenlijk vooral typisch voor de regio Ninove-Geraardsbergen. Mijn vader is afkomstig uit Denderleeuw en nam de snol mee naar Liedekerke. In de regio valt het dus niet echt te vinden. We leveren ze wel aan de winkel De Vier Seizoenen in Schepdaal en aan een restaurant.”

Anders dan een gewone pens wordt snol vooral als aperitiefhapje aangeboden. “Ze wordt in schijfjes gesneden en gebakken”, weet Hedwig. “Vervolgens geserveerd met wat confituur. Uiteraard kun je ze ook als hoofdgerecht eten, met appelmoes bijvoorbeeld.”

Zeker sinds het product erkend is als streekproduct is de vraag gestegen. “Er zijn zelfs mensen die van de kust speciaal naar hier komen om snol te kopen”, weet Hedwig. “De verkoop komt eigenlijk in najaar pas echt op gang. De weersomstandigheden spelen een enorm rol. Het is eigenlijk een herfst- en wintergerecht. Met de feestdagen vliegen de snollen met kilo’s de deur uit, vooral dus om als aperitiefhapje te serveren.”

Einde van de zaak

De vader van Hedwig startte de zaak rond 1950 in de Opperstraat. “Na mijn studies Grieks-Latijn en vervolgens rechten ben ik eind jaren ’60 in de zaak gestapt. Eerst had ik er geen zin in, maar plots kwam dan toch de klik om beenhouwer te worden. Ondertussen staan mijn twee dochters en een schoonzoon mee in de zaak. Mijn vrouw let overdag op de vier kleinkinderen. Eind dit jaar ga ik met pensioen en aangezien mijn dochters de zaak niet zullen overnemen, zal dit na zeventig jaar het einde van slagerij Uyttersprot betekenen.”

Na mijn studies Grieks-Latijn en vervolgens rechten ben ik eind jaren ’60 in de zaak gestapt. Eerst had ik er geen zin in, maar plots kwam dan toch de klik Hedwig Uyttersprot

Dat betekent echter niet het einde van snol. Hedwigs dochter en schoonzoon openen volgend jaar een tea-room en onder andere daar zal snol dus aangeboden worden. Hedwig blijft sommige producten dus wel nog maken. Het recept heeft hij ook al doorgegeven aan zijn twee dochters.

Het Laatste Nieuws gaat in samenwerking met Vlam op zoek naar het Beste Streekproduct van Vlaanderen. Een streekproduct wordt ambachtelijk vervaardigd, in de eigen streek, met een traditie van minimum 25 jaar en… geniet natuurlijk bekendheid bij het publiek. Stemmen op jouw favoriete streekproduct kan via de HLN app. Download gratis de nieuwe HLN-app op iOS of Android, ontdek alle streekproducten die meedingen naar de titel Het Streekproduct 2019 bij In De Buurt en stem op jouw favoriet. Alle informatie over onze wedstrijd vind je op www.hln.be/streekproduct.