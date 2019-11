Dieven willen schapen stelen in Meregrachtstraat Tom Vierendeels

29 november 2019

17u59 7 Liedekerke Een man die schapen heeft staan op een weide in de Meregrachtstraat stelde vast dat iemand geprobeerd heeft om met zijn dieren aan de haal te gaan. De daders lieten materiaal achter in de weide, maar schapen werden niet meegenomen.

De man nam donderdag contact op met de lokale politie. Hij had stroppen en klemmen aangetroffen in zijn weide en aangezien hij in het verleden al slachtoffer van schapendiefstal werd legde hij snel de link. Om een onbekende reden vertrokken de daders wel zonder enige buit.

De politie wil naar aanleiding van dit voorval andere schapenhouders waarschuwen. “Tref in de mate van het mogelijke maatregelen en verhoog de waakzaamheid”, klink het. “Bel bij verdachte zaken onmiddellijk het noodnummer 101.”